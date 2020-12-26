نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث وتغيير رقم الجوال بموقع أبشر | طريقة تعديل رقم الهاتف بمنصة أبشر للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هي أحد أهم الاستعلامات الإلكترونية التي يبحث عليها الكثير من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المسجلين علي موقع أبشر عن طريقة تغيير رقم الهاتف أو الجوال وذلك في حالة التعرض الي تغيير الرقم أو فقدانه نظراً لأهمية أستخدام خدمات أبشر المتعددة والتي تتطلب دائماً أن تكون بيانات المواطن أو المقيم محدثة حتي يتم الاستعلام عن جميع الخدمات الخاصة بالإقامات والجوازات بسهولة ويسر.

تعديل رقم جوال من خلال منصة أبشر هي خطوة إلكترونية سهلة تتم دون الذهاب الي تعديل رقم الجوال المسجل بمقر الجوازات من أجل توفير الوقت والجهد علي جميع المواطنين والمقيمين، وسوف نوضح لجميع متابعينا طريقة تحديث وتغيير رقم الجوال بموقع أبشر، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.

خدمات أبشر الإلكترونية للمواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية

تتعدد خدمات موقع أبشر التي يتم تقديمها للمواطن والوافد داخل المملكة والتي لا غني عن استخدامها يومياً من قبل الجميع،حيث يتم تقديم هذه الخدمات مجاناً للجميع من أجل تسهيل جميع الخدمات إلكترونياً.

ومن خدمات موقع أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية فقط، الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقي، الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين بالمملكة، خدمة مبايعة ونقل المركبات عبر أبشر، تمديد تأشيرة الزيارات، وتجديد رخص القيادة عبر أبشر.

كما يتم تجديد الإقامات الخاصة بالعمالة داخل المملكة من خلال أبشر، ودفع جميع الغرامات الخاصة بالإقامات ومخالفات المرور عبر أبشر أيضاً، والاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وغيرها ومن الخدمات المتنوعة.

طرق تعديل رقم الجوال المسجل لدي الجوازات

أوضحت الادارة العامة للجوازات أنه يمكن تعديل رقم الجوال المسجل في الحساب الخاص بأبشر لكل فرد من خلال:

الدخول علي منصة أبشر الالكترونية.

من أي جهاز خدمة ذاتية.

من خلال المكاتب الخاصة بموظفي التفعيل.

رابط تحديث وتغيير رقم الجوال بموقع أبشر

يبدأ تحديث وتغيير رقم الجوال بموقع أبشر من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية التالي: موقع أبشر.

ثم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بكل فرد.

يتم الدخول علي تعديل البيانات الشخصية من خلال كلمة حسابي، ومنها يتم التوجه الي خانة رقم الجوال.

يتم تعديل الرقم الجول وتحديثه بالرقم الجديد ثم الضغط علي تحديث وحفظ البيانات.

سوف تصل رسالة تفيد بتحديث رقم الجوال الجديد من خلال رسالة نصية من موقع أبشر.