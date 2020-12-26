نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان تلقي الجرعة الأولي من اللقاح الخاص لكورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأمير محمد بن سلمان تلقي منذ قليل اللقاح الخاص لكورونا وتعتبر الخطوة الأولي التي يتخذها ولي العهد محمد بن سلمان للقاح الذي تم طرحه وكان محمد بن سلمان ولي العهد صاحب السمو الملكي والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء وأيضاً منصب وزير الدفاع تم تداول أخبار ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان قد تلقي منذ ساعات قليلة الجرعة الأولي للقاح فيروس كورونا وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية للقاح والتي تقود تنفيذها وزارة الصحة السعودية وكانت قد انتشرت معلومات عن الأمير محمد بن سلمان وتداولتها الصحف العالمية والمحلية عن هذا الخبر بتلقيه الجرعة الأولي من اللقاح .

الأمير محمد بن سلمان وتصريحات وزير الصحة السعودي عن هذا الخبر :-

كان قد تحدث الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في لقاء تم مع الصحف المحلية بأنه قال أتقدم بكامل الشكر وكامل الاحترام لسمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علي حرصه الخاص بالمتابعة بأن يكون هناك توفير للقاحات الخاصة بالفيروس لتكون متاحة لكافة المواطنين وأيضاً المقيمين داخل المملكة العربية السعودية كما قام سموه بالتوجيه الدائم علي أن يتم تقديم أفضل الخدمات للجميع سواء مواطنين أو مقيمين .

أخبار ولي العهد بعد تلقي الجرعة الأولي من اللقاح :-

كان قد تحدث علي أن ما تراه المملكة العربية السعودية اليوم منذ بداية الجائحة العالمية لفيروس كورونا نري داخل المملكة مكتسبات تم تحقيقها وذلك من ضمن السياسات المهمة للغاية ضمن الخطة الموضوعة 2030 وهي الخاصة بأتباع السياسة الخاصة بالوقاية التي هي خير من العلاج وتم تمثيل ذلك في إجراءات استباقية وأيضاً إجراءات أحترازية وتم التأكيد علي أن صحة الإنسان هي في المقام الأول من خلال أن يتم توفير اللقاح الآمن والذي سيكون معتمد عليه بشكل دولي في وقت محدد وقياسي ويتم توفير اللقاح لكافة المواطنين وكافة المقيمين علي الأراضي السعودية مما تسبب بأن يجعل المملكة العربية السعودية من ضمن قائمة أفضل دول العالم في المواجهة لذلك الفيروس .

محمد بن سلمان ولي العهد وما تحدثت عنه وكالة الأنباء السعودية :-

تحدثت منذ قليل وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد كان قد تلقي الجرعة الأولي المخصصة للقاح فيروس كورونا وذلك من ضمن الخطة السعودية الوطنية والتي تشرف عليها وزارة الصحة السعودية كما قد تم نشر بعض اللقطات بفيديو تم تسجيله لهذا الحدث بعد أن تم تصريح الهيئة العامة الخاصة بالدواء في المملكة بأن يجوز أستخدام اللقاح الأسبوع الماضي .

ولي العهد محمد بن سلمان والخطة الموضوعة بترتيبها لكلاً من المواطنين والمقيمين :-

كان قد تم التصريح بأن المرحلة الأولي التي سوف يكون فيها تلقي اللقاح تم التصريح علي أن المواطنين الذين فوق سن الستين عاماً وأيضاً المقيمين هم من سوف يتلقون أولاً اللقاح وأيضاً الذين هم في مهن تكون أكثر عرضةً للعدوي بأمراض مزمنة ، أما عن المرحلة الثانية لتلقي اللقاح ستشمل كل من هم فوق سن الخمسين عاماً ، وتأتي بعدها المرحلة الثالثة والتي تخص المناطق داخل المملكة التي تعداد سكانها أربعة وثلاثون مليوناً ويتم فتح الباب أمام كافة المواطنين وكافة المقيمين علي الأراضي السعودية ممن يرغبون في تلقي اللقاح وذلك حسب ما تم التصريح عنه من وكالة الأنباء السعودية دون تحديد تواريخ ومواعيد أنطلاقها .

تصريحات وزارة الصحة السعودية عن الموعد الذي سيتم فيه بدء التسجيل لتلقي اللقاح :-

كان قد تم التصريح من قبل وزارة الصحة السعودية عن الموعد الذي سوف يتم فيه البدء بالتسجيل من الراغبين في تلقي اللقاح سواء من المواطنين أو من المقيمين علي أن يكون الموعد في 15 ديسمبر الحالي للسعوديين وأيضاً المقيمين وذلك عبر التطبيق المعروف “صحتي” وتم التصريح من وزارة الصحة السعودية بأن اللقاح سوف يكون مجانياً .

الأمير محمد بن سلمان من بعد أن تلقي الجرعة الأولي للقاح فيروس كورونا بأنها تعتبر الخطوة الأولي التي بادر بها وذلك لتشجيع كافة المواطنين والمقيمين علي الأراضي السعودية ممن يرغبون في تلقي اللقاح والتي صرحت وزارة الصحة السعودية بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني كما يندرج هذا الموضوع ضمن خطة المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 .