نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي يصل إلى 5 مليون ريال بضمان الرهن العقاري من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بضمان العقار هي أحد أهم أنواع القروض التي يهتم بها قطاع كبير من الباحثين عن قروض مالية بالسعودية، ويبقي بنك البلاد أحد أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يسعى دائماً إلى تقديم خدمات مصرفية رائعة مختلفة عن أي بنك أخر وتتميز بالسرعة عن أي بنك آخر، ومن الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد تمويل نقدي بضمان الرهن العقاري، حيث يستطيع أي فرد داخل المملكة من المواطنين أن يحصل علي التمويل المالي الذي يقضي به حاجته الشخصية وبالمبلغ الذي يريده بضمان العقار الخاص به، أو الأرض التي يمتلكها، وسوف نوضح مميزات التمويل مقابل الرهن العقاري، والشروط التي يجب توافرها للحصول علي قروض بضمان العقار.

مميزات التمويل الشخصي مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد

يصل مبلغ قروض بضمان العقار إلى 5.000.000 مليون ريال سعودي.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توفير السداد علي فترات بعيدة تصل إلى 30 عام فقط.

هامش ربح تنافسي قليل وثابت دون زيادة.

تسهيل الحصول علي التمويل خلال ساعات قليلة.

إتاحة إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق شروط مؤسسة النقد العربي السعودي.

شروط التمويل الشخصي مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد

الراغب في التمويل يجب أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون لديه حساب جاري في بنك البلاد.

ألا يقل عمر الراغب في القرض عن 21 عام.

أن يكون العميل على قوة عمل بأحد الجهات المعتمدة لدي بنك البلاد سواء عام أو خاص.

ألا يقل الراتب الخاص بالعميل عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون قد قضى شهر علي الأقل في العمل المرتبط به.

يجب تحويل الراتب اشهري الخاص بكل عميل إلى بنك البلاد.

كيفية تقديم طلب تمويل مقابل رهن العقار من خلال بنك البلاد

يوفر بنك البلاد فرصة التقديم الالكتروني للحصول علي موافقة أولية لامتلاك قروض بضمان العقار وذلك لجميع المواطنين علي أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: