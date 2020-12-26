نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 30 ثانية فقط طريقة استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية من بنك التسليف، حيث يسأل عنها الكثير من المواطنين المستفيدين من القروض بعد السداد تظل هناك مبالغ في حقك يتيح لك البنك استعادتها مجاناً للمواطنين والمواطنات الذين تم حصولهم على قرض بنك التسليف بـ 60 ألف ريال لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل، فضلاً عن أنواع المنتجات الأخرى من التمويل الاجتماعي لمساعدة كل من يحتاج الدعم المالي من أجل إقامة مشروع أو تزويد الدخل لتحسين الحالة المعيشية مثل تمويل العاطلين والموظفين ذوي الدخل المنخفض وذلك بإعطاء مبلغ مالي لتيسير الأحوال وبدء مشروع للربح منه أو شراء سيارة والعمل عليها، وأيضاً قرض المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة ضمن تمويل العمل الحر الذي يجمع القروض الاجتماعية المدعومة التي تشمل الأشد احتياجاً لها، كما يمكن للشخص الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف بـ 60 الف ريال سعودي وذلك وفق معايير وضوابط بسيطة محددة من البنك يجب استيفائها.

خدمات بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التسليف خدمات مجانية تشمل المستفيدين بها بدون دفع أي رسوم وهي على النحو التالي:-

خدمة طلب المنتجات.

خدمة إخلاء طرف بنك التسليف.

خدمة التحقق من إخلاء الطرف للجهات.

كشف حساب إلكتروني.

استعادة المبالغ الزائدة.

استعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية

ضمن التطورات الإلكترونية المتاحة من البنك هي خدمة الاستعلام عن بقية أقساط القرض بنك التنمية حيث يتمكن المقترض من معرفة كم الأقساط الباقية وتفاصيله من خلال الخطوات:-

تسجيل الدخول عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. اختر خانة قرض سابق بنك التسليف.

عليك تحديد القروض ومن ثم نوع القرض.

سوف تفتح أمامك صفحة للدفعات عليك الضغط عليها ستظهر الأقساط المتبقية والتي تم سدادها.

طريقة استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية

كيف اعرف المبلغ الزائد من بنك التسليف؟ ، و متى تنزل فلوس بنك التسليف، تلك الأسئلة التي في عقول الكثيرين من المستفيدين من بنك التنمية، حيث يتح استرجاع المبالغ الزائدة بخطوات بسيطة وسهلة عبر الموقع :-