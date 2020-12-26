نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاطلاع على جدول اختبارات المراحل التعليمية من منصة مدرستي التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاطلاع على جدول الاختبارات من منصة مدرستي ، قام طلاب المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالبدء في اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد الموافق 5 من شهر جمادي الأول من عام 1442، وتقدم منصة مدرستي جدول اختبارات الطلاب لجميع المراحل التعليمية.

خطوات الاطلاع على جدول الاختبارات على منصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، بتوفير جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المراحل التعليمية المختلفة على منصة مدرستي، من خلال التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني منصة مدرستي

يتم الضغط على تسجيل الدخول من أعلى الشاشة، ومن ثم اختيار تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس.

كتابة اسم المستخدم وكذلك رقم المرور الخاصة.

يتم الذهاب إلى الاختبارات من القائمة الموجود في الجانب.

من هنا سنجد أن هناك صفحة تحمل لثلاث خيارات هي: الاختبارات الخاص بالمعلم ونشرها بشكل عام، أو اختبارات الجدول الدراسي، أو اختبارات مرتبطة بالجدول الدراسي.

وفي قائمة جانبية نجد مواعيد الاختبارات كلها.

الاختبارات النهائية على منصة مدرستي

بدأت اختبارات الطلاب النهائية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية منذ يوم الأحد 20 من شهر ديسمبر 2020 والموافق 5 من جمادي الأول 1442، على أن تكون نهايتها بيوم 30 من شهر ديسمبر، وقامت المدارس السعودية بالإعلان عن جداول الاختبارات النهائية على لوحة الطالب الخاصة، ويتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي لإنجاز الاختبارات النهائية لكل مدرسة من مدارس السعودية، ونظرًا لاختلاف كل مدرسة من مدارس السعودية فإنه يمكن لكل طالب الاطلاع على جدول اختباراته من خلال المدرسة.

رابط منصة مدرستي الإلكتروني

منذ بدء الاعتماد على الدراسة عن بعد واعتماد الطلاب على منصات التعليم الإلكترونية، فإن تم أيضًا الاعتماد على تلك المنصات التعليمية في إجراء اختبارات المراحل التعليمية المختلفة، ومن تلك المنصات هي منصة مدرستي التعليمية، ويمكن لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة بدايةً من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية تسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلال رابط المنصة الإلكتروني .