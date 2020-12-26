نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل دخول نظام فارس sshr.moe.gov.sa ما هي الخدمة الذاتية 1442 طريقة إدخال الدورات المعتمدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سؤال دائما يتردد عن ماهو نظام فارس للخدمة الذاتية وكذلك كيفية وطريقة تسجيل الدخول للنظام sshr.moe.gov.sa وما هي طريقة إدخال الدورات المعتمدة في نظام فارس، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنحاول جاهدين الإجابة على تلك التساؤلات، أولا ما هو نظام نور؟ فالنظام يتبع وزارة التعليم السعودية وهو منظومة إلكترونية للخدمة الذاتية للقائمين على أمر العملية التعليمية بالمملكة، ويقدم النظام خدماته للمديرين والإداريين والمعلمين والمعلمات والعمال، فلكل فئة من تلك الفئات اختصاصات حددها النظام، هذا وقد مر نظام فارس ببعض الأعطال الجزئية نتيجة عملية التحديث الأخيرة للنظام، وهو الآن يعمل بكفأة.

شرح خطوات طلب دعم فني لمن يواجه مشكلة في نظام فارس

وكما ذكرنا سابقا بصدر هذا التقرير بأن نظام فارس للخدمة الذاتية يتبع وزارة التعليم، وهو بديل عن المعاملات التي كانت تتم سابقا بطريقة ورقية، فهو نظام إلكتروني بهدف توفير وتسهيل المعاملات إلكترونيا بدلا عن المعادات الورقية، ونظام فارس للخدمة الذاتية يعمل وفقا لقواعد ولوائح مُحددة سنستعرضها لاحقاً بهذا التقرير.

الخدمة الذاتية على نظام فارس

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة الذاتية هي إحدى الخدمات على نظام فارس الإلكتروني، وتتواكب هذه الخدمة مع مقتضيات تنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم، وعلى سبيل المثال يقدم النظام خدمات عديدة دون الرجوع للإدارات المختصة بالوزارة.

الخدمات المتاحة للمديرين

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة .

طلب بدل لموظف .

إبلاغ غياب موظف .

استعلام عن الموظفين .

استعلام عن طلبات الموظفين .

الخدمات المتاحة للموظف

طلبات الإجازات .

إبلاغ مباشرة بعد إجازة .

طلبات البدلات .

طلب قطع إجازة .

طلب تمديد إجازة .

طلب تعديل مدة إجازة .

طلب إلغاء إجازة .

طلب تعديل بداية إجازة .

طلب تقاعد .

الاستعلام عن كشف الرواتب .

الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف .

الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف .

الاستعلام عن بيان خارج الدوام .

الاستعلام عن بيان الانتدابات .

الاستعلام عن الطلبات المعلقة

نظام فارس للخدة الذاتية

يجب الانتباه إلى أنه للتسجيل على نظام فارس للخدمة الذاتية اتباع ما يلي من ملاحظات، وذلك حتى يكون تسجيل الدخول بسهولة ويسر وبدون أخطاء.

عند تسجل المستخدم يجب إدخال رقم الايبان و يجب أن يكون مطابق لرقم الايبان المسجل في فارس الذي ينزل عليه الراتب ويجب أن يبدأ بي SA كبيتل .

إدخال رمز التفعيل المرسل من النظام على رقم الجوال أو الإيميل لتفعيل المستخدم.

للتسجيل أول مرة فى الخدمة الذاتية وعدم الدخول على الرابط مرة أخرى: أنقر هنا

للدخول على رابط الخدمة الذاتية: أنقر هنا​

شرح التسجيل في الخدمة الذاتية

شرح تقديم طلب إجازة في نظام الخدمة الذاتية فارس

طلب التعريف بالراتب

خطوات طلبات الصرف من المستودعات للمدارس على نظام فارس

الدخول على رابط الخدمة: https://sshr.moe.gov.sa/ للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمدارس محافظة وادي الدواسر التواصل على رقم: 0555116234 واتس اب فقط . ملف PDF. شرح طلبات الصرف من المستودع PDF.pdf

تسجيل دخول نظام فارس shr.moe.gov.sa باسم المستخدم

في حال كان لديكم أي استفسارات عن خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية، فيمكنكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير كتابه تعليق بما ترغبون في الاستفسار عنه، وسنعمل جاهدين للإجابة على كافة الاستفسارات والتعليقات.