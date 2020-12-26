نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم و التدريب و شروط الحصول على الرخصة المهنية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم و التدريب تصدرت عمليات البحث من السعودية على الحصول على الرخصة المهنية ، وذلك لأنه سيتم البدء في المرحلة العامة الخاصة بالتسجيلات في الحصول على الرخصة المهنية من تاريخ 25 ديسمبر إلي تاريخ 27 ديسمبر أي ستكون المدة 3 أيام ، ليتمكن المعلمين والمعلمات من التسجيل في النظام ليتمكنوا من الحصول على الرخصة المهنية وذلك بعد تخطي بعض الاختبارات بنجاح وفقا للشروط الموضوعة وذلك من خلال الموقع الرسمي لاختبارات الحصول على الرخصة المهنية ، حيث استطاع حوالي 50 ألف معلمة ومعلم من النجاح في اختبار الكفاية سابقا وذلك للمعلمين الأكثر أقدمية. حيث يتم ترتيب المعلمين وإعطاءهم الرخصة حسب أولوية الأقدمية ويتم دفع مبلغ حوالي 100 ريال سعودي تبعا للبيانات الواردة علما بأنه سيتم منح المعلمات والمعلمين الجدد رخصة مهنية عند إتمامهم اختبار الكفاية بنجاح. هيئة تقويم التعليم و التدريب و شروط الحصول على الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب أصدرت الشروط لكل من اجتاز اختبار الكفاية من المعلمين والمعلمات سواء التخصصي أو العام و شروط الحصول على الرخصة المهنية كالتالي: لابد أن يحقق كل من المعلمين أدنى حد في الاختبارات المطلوبة للتمكن من الحصول على الرخصة. أن يتم أصدارها في فترة لا تتعدى 3 سنوات من بعد تطبيق الضوابط المطلوبة لإصدار الرخصة المهنية. يجب الحصول على ما لا يقل عن 50 درجة إلى 69 في جميع الاختبارات ليتم إصدار رخصة معلم ممارس ويكون ذات خبرة تعليمية لا تزيد عن خمس سنوات. يجب الحصول على ما لا يقل عن 70 درجة إلى 84 في جميع الاختبارات ليتم إصدار رخصة معلم متقدم ويكون ذات خبرة تعادل مدة خمس سنوات أو أكثر من ذلك. سيتم صدور رخصة معلم خبير من هيئة تقويم التعليم والتدريب لكل معلم حصل 85 درجة أو أكثر في اختبار كفايات من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد سواء الخاص أو العام ومن المعلمين الجدد في التوظيف ، وبالنسبة لكل معلم ومعلمة لم يحقق الدرجات المطلوبة في جميع اختبارات كفايات أو تم اختيار احد الاختبارية فقط وليس جميعهم ، فلابد أن يقوم بالدخول إلى اختبارات الرخصة المهنية وأن يحقق درجات الاجتياز المطلوبة حسب الضوابط والشروط الموضوعة. حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين ، وذلك من الفترة الأولى لاختبار التخصصي للرخصة المهنية ابتداء من يوم 23 يناير.

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