نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اخبار الجوازات في السعودية استثناء 4 حالات من تعليق السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر اخبار الجوازات في السعودية. لقد رصدت صحيفة عاجل أخبار الجوازات اليوم الخميس ، حيث قامت صحة جدة بإصدار التطعيم بلقاح فايزر للحماية من فيروس كورونا ، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد سبعة أيام من صدور حملة التطعيم من وزارة الصحة بمدينة الرياض السعودية كما أصدرت السعودية قرارا إيقاف جميع الرحلات الدولية و جعلها معلقة وتم إصدار هذا القرار من خلال الحساب الرسمي على تويتر. يفيد بأن جميع الرحلات معلقة حاليا مؤقتًا ولمدة أسبوع وأيضا قابلة للتمديد وذلك القرار حرصا على الشعب واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وفي حالة مد فترة تعليق الرحلات سيتم إصدار إعلان بذلك من خلال بعض الجهات المختصة على القوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

اخر اخبار الجوازات في السعودية واستثناء 4 حالات من تعليق السفر

قامت مديرية الجوازات العامة ، انه تم إغلاق السفر عبر المنافذ البرية والبحرية ، حيث استفسر احد المستفيدين وتم الرد علي هذا الاستفسار من خلال حساب الجوازات الرسمي على موقع تويتر وأوضخ هذا الرد أنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية للمسافرين من دول اخري ومنع الدخول إلى المملكة السعودية أيضا عدم الدخول من خلال المنافذ الجوية والبرية بشكل مؤقت لمدة أسبوغ واحد فقط وقابل للتمديد في حالة تطور الأمور ، وضمن أخبار الجوازات التي صدرت انه يتم استثناء 4 حالات من تعليق السفر وهما:

سلاسل الإمداد. السلع. الحالات الاستثنائية. نقل البضائع.

كما أصدرت صحة جدة، اليوم الخميس، عن تطعيم لقاح فيروس كورونا لأول مواطن يتعدى الستينيات من عمره أي يعتبر في حالة الشيخوخة، وذلك من أول يوم بدء في حملة التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا بالمدينة. وتحدثت صحة جدة من خلال حسابها على تويتر أنها قامت بتطعيم أول مواطن في عمر الستينات بأول جرعات لقاح ضد فيروس كورونا بمدينة جدة ، وتم إجراء ذلك في المطار السعودي للمك عبد العزيز سابقا بداخل الصالة الجنوبية من مطار الملك عبد العزيز ، وقد أصدرة صحة مدينة جدة دعو لجميع المواطنين بإجراء التسجيل في تطبيق صحتي الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا كما أكدو مدي صلاحية اللقاح وأمانته علي صحة المواطنين وأنه لحماية المواطن من خطر الإصابة بفيروس كورونا.