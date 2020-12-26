نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشرح المصور طريقة تسجيل الدخول لولي الامر علي نظام نور السعودي لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول لولي الأمر على نظام نور ، الذي أطلقت وزاره التعليم السعودية اصبح احد اهم المنصات الإلكترونية في الأعوام القليلة الماضية والتي تساهم بشكل كبير جدا في متابعه الطلبة والطالبات السعوديين والسعوديات، لكل ما يتعلق بالمرحلة الدراسية من تقييم ومن البحث عن النتائج في نظام نور وطريقه التواصل مع الإدارة المدرسية في ما يتعلق بالتقييم والنتائج وبعد نجاح تلك المنصة الإلكترونية والتي تحسب للحكومة السعودية في إطار سعيها الدؤوب لنقل المملكة إلى مكان اخري في ظل رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ومن اهم أساسيات تلك الرؤيا أحداث نقله نوعيه في التعاملات الورقية وتحويلها إلى منصات إلكترونية سواق كانت تتعلق بالتعليم أو الاقتصاد أو حتى المغتربين والمواطنين عن طريق الكثير والكثير من المنصات أهمها نظام ابشر ونظام ساهر المتعلق بالحركة المرورية ونظام نور الذي نحن في صدد سرد المقال عنه.

طريقه الحصول على نتائج الطلبة في نظام نور 1442

مع اقتراب فتره اختبارات المرحلة الابتدائية ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم وذلك من خلال الرابط الرسمي بنظام نور للاستعلام عن النتائج وطريقه الاستعلام عن نتائج في نظام نور تكون دخول الطالب على موقع نظام نور برقم الهوية أو رقم المستخدم والرقم السري ثم بعد ذلك يقوم بكتابه رمز التحقق الذي يظهر أمام الطالب الشاشة وبعد ذلك يتم إرسال كلمه المرور عبر رقم الجوال وذلك بعد اكتمال عمليه التسجيل بنجاح ويتم التأكد من وجود الطالب بالصفحة الرئيسية البوابة نظام نور الرسمية الإلكترونية وبعد ذلك يتم الضغط على صفحه الحساب الخاص ثم الضغط على كلمه نتائج الطلاب وبعد ذلك يتم أدخال رقم الهوية وأخيرا يتم الدخول إلي قائمه التقارير الشهرية والحصول على النتيجة على نظام نور.

طريقه تسجيل الدخول على حساب ولي الأمر في نظام نور

رابط نظام نور اصبح محور اهتمام المواطن السعودي خصوصا بعد أطلاق وزاره التعليم السعودية تلقي المنصة الإلكترونية الأهم والتي تعمل على مساعده الطالب وولي الأمر في الوصول إلى النتائج ومعرفه التقييم الخاص بالطالب و متابعه مستوى الطالب التعليمي من قبل ولي أمرة وتتم تلك المرحلة بخطوات التالية أولا يجب على ولي الأمر الدخول لنظام نور الإلكتروني عن طريق رابط نظام نور هنا ثم بعد ذلك يتم كتابه اسم المستخدم و ثالثا يجب أدخال كلمه السر ثم بعد ذلك يتم تدوين رمز التحقق المرئي وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول وبذلك يكون تم تسجيل دخول منصتي المدرسية لولي الأمر عبر حساب نور. رابط التسجيل لولي الأمر.