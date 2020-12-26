نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اللقاح الذي تلقاه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمكافحة كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد المستجد -19)، اليوم الجمعة، وتأتي تلك الخطوة في إطار خطوة المملكة العربية السعودية لتوزيع لقاح فيروس كورونا والذي بدأ يوم 17 ديسمبر الماضي قبل نهاية عام 2020، وحرص الأمير محمد بن سلمان علي تلقي اللقاح من خلال مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، للتأكيد على فاعلية اللقاح المستخدم وطمأنة المواطنيين السعوديين والوافدين بأمان اللقاح لعلاج كورونا.

تداعيات تلقي محمد بن سلمان لقاح كورونا

أعرب وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، عن سعادته بتلك الخطوة من الأمير محمد بن سلمان، وأنه بدأ بنفسه بتلقى لقاح كورونا ليطمئن السعوديين تجاه العقار، وقال “الربيعة”، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) :”أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم”.

إحتفاء شعبي بالأمير محمد بن سلمان علي (تويتر)

تصدر هاشتاج (ولي العهد) الاكثر تداولا عبر موقع التغريدات الشهير (تويتر) للثناء على خطوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تلقي لقاح كورونا الذي طرحته وزارة الصحة السعودية لمكافحة فيروس كورونا، وأن تلك الخطوة تأتي في إطار ثقة ولي العهد والعائلة الملكية باللقاح.

ماهو اللقاح الذي تلقاه ولي العهد محمد بن سلمان

أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي عن توفير لقاح لعلاج كورونا، وتلقى رجل وإمراة أول جرعة من اللقاح في صور نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر تويتر، وكذلك خضوع وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان للجرعة، ولم تعلن المملكة عن نوع اللقاح المستخدم لعلاج فيروس كورونا، ولكن وزارة الصحة السعودية قد سجلت في لقاح (فايزر- بيونتك)، الألماني -الأميركي الذى أعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ أيام لمكافحة فيروس كورونا، وتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعة من اللقاح عبر الهواء مباشرة منذ أيام.

وكشف وزير الصحة السعودي عن توفير 550 عيادة في المركز الصحي للقاح كورونا، لتسهيل حصول الجرعة لكافة المواطنين، وذلك ضمن حملة توفير اللقاح للمواطنين بعدالة، ولم يكشف وزير الصحة عن تفاصيل حول عدد الجرعات المستخدمة للقاح حتى الآن.