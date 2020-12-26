طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي داخل المملكة العربية السعودية هي احد الاستعلامات الضرورية التي يهتم بها المواطن السعودي أو الوافد الذي يعمل لدي جهات حكومية أيضاً، فالكثير من المواطنين الموشكين علي التقاعد يريدون معرفة الحقوق الخاصة بهم والتي يقر بها قانون العمل داخل المملكة العربية السعودية، وقد ازداد البحث علي كيفية معرفة مكافأة نهاية الخدمة وخاصة بعد صدور قانون خاص للمعاش المبكر وإمكانية التقاعد المبكر بالمملكة والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة وفق المدة الفعلية للعمل داخل مكان العمل، وسوف نوضح لكم تفاصيل حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي بالمملكة العربية السعودية

مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي تعد أحد المبالغ التي يُومن بها كل مواطن مستقبله والتي تعد تعويض تقديري عن الفترة التي قضاها المواطن خلال فترة عمله، ولذلك نظمت الهيئة التشريعية عملية صرف مكافأة نهاية الخدمة سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتي يستطيع كل فرد عامل بالمملكة حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة حتي لا يتم الدخول في أي نزاعات قضائية من قبل المواطنين والعاملين بالجهات المختلفة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالمملكة العربية السعودية

إذا قام أي موظف بتقديم استقالته وكان قد قضي فترة خدمة عمل لمدة عامان أو مدة أقل من 5 أعوام، فانه سوف يحصل علي ثلث المكافأة في نهاية خدمة العمل، وفي حالة قضاء المواطن فترة 5 سنوات عمل فانه يحصل علي ثلثي مكافأة نهاية الخدمة التي تحددها جهة العمل وفق الراتب الأساسي التابع لها المواطن.

إذا قدم المواطن استقالته ولم يمضي سنة واحدة علي خدمته فلا يحق له الحصول علي أي مبلغ من مكافأة نهاية الخدمة.

يحصل المواطن علي مكافأة نهاية الخدمة من خلال حساب الراتب الأساسي للموظف لمدة شهر عن كل فترة 5 سنوات خدمة للمواطن من مكان العمل.

كما يتم حساب الراتب الأساسي لمدة شهر ونصف لكل عام من الخدمة بعد مرور 5 سنوات، بحيث يتم حساب متوسط علي مدار الخمس سنوات السابقة.

كما يتم حساب الراتب الأساسي لشهرين عن كل عام خدمة إضافي بجهة العمل علي أن يتم حساب متوسط الراتب الشهري لمدة 5 سنوات السابقة.

إذا قضي المواطن قد قضي فترة أكثر من 10 سنوات فإن المواطن يحصل علي مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أي خصومات، وتكون نصف شهر عن كل عام خدمة من أول 5 سنوات، وراتب شهر كامل عن كل عام بعد الخمس سنوات التالية.

حالات لا يتم صرف عنها مكافأة نهاية الخدمة