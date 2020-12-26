نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الهوية نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 عبر موقع نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الفصل الدراسي الأول 1442، أزداد البحث خلال تلك الفترة عن نتائج المرحلة الأبتدائية للفصل الدراسي الأول 1442 على محركات البحث وذلك بعد إنتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، فيترقب أولياء الأمور إعلان النتيجة فمن المفترض إعلان النتائج عبر موقع نظام نور الألكتروني، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال خطوات استخراج نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الاول برقم الهوية عبر نظام نور

الدخول على موقع نظام نور الالكتروني. تسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على نتائج الطلاب. كتابة رقم الهوية الوطنية. الضغط على الاستعلام. ستعرض أمامك الأن نتيجة الطالب. تكرار نفس الخطوات السابقة فى حال الإطلاع على نتائج أخرى.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

أطلقت وزارة التعليم السعودية مع بداية العام الدراسي الحالي منصة تعليمية أطلقت عليها اسم “منصة مدرستي”، استهدفت تلك المنصة مساعدت أولياء الأمور والطلاب فى مكافحة فيروس كورونا والعدوة الناتجة عنه، فالمنصة وفرت لهم دورات تعليمية مختلفة وأيضاً إجراء الإختبارات عليها، وذلك للمحافظة على صحة الطلاب والحد من خطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة لتحقيق رغبت الوزارة فى تنفيذ خطة التعليم عن بعد وتحقيق النجاح من خلال متابعة الطلاب لدروسهم والوصول لنتائج مرضية فى ظل الظروف الراهنة.

نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول 2020/2021

ساعات معدودة ويتم الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية فى المملكة العربية السعودية لعام 2020/2021، وأكدت مصادر تعليمية أن إعلان النتيجة سوف يتوفر عبر نظام نور الإلكتروني وذلك برقم الهوية لكافة المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

توزيع درجات وفق الآلية الجديدة عبر نظام نور

توزيع دراجات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية وفق الألية الجديدة لعام 1442/2020 كما يلي:

المهام الأدائية: 10 درجات.

المشاركة الصيفية: 10 درجات.

الواجبات المنزلية: 10 درجات.

اختبارات قصيرة: 10 درجات.

الاختبارات النهائية: 10 درجات.

المجموع: 50 درجة.

توزيع دراجات الفصل الدراسي الأول للمرحلة التوسطة فى السعودية وفق الألية الجديدة لعام 1442/2020 كما يلي: