نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل في المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية استحوذت على اهتمام الملايين من المواطنين السعوديين وخاصة برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته الوزارة خصيصاً لمساعدة الأسر السعودية متوسطة الحال في أن تحيا حياة كريمة بعيدة عن العوز، وفي ظل الظروف الإقتصادية الأخيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية اتخذت الحكومة السعودية العديد من الإجراءات التي هدفها إصلاح الإقتصاد السعودي ورفع معدل النمو، ولذلك تم إطلاق المساعدة المقطوعة للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات الإقتصادية التي ادت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

يسألنا الكثير من الزوار عن موعد صرف المقطوعة وسنقوم بتوضيحه لكم خلال المقالة، ولكن قبل هذا لا بد أن نوضح لكم أبرز الشروط اللازمة للتقديم في برنامج المساعدة المقطوعة، والشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ولا يتقاضى راتب كبير.

ولا يمتلك سجل تجاري.

ويحمل الجنسية السعودية.

وكل هذه الشروط حتى تتأكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والقائمين على برنامج المساعدة المقطوعة أن المساعدات تذهب إلى من يستحقها فقط.

موعد صرف المقطوعة

سنوضح لكم الموعد الرسمي لنزول الدفعات المالية للمساعدة المقطوعة فور إعلان الوزارة عنه، وحتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي للنزول.