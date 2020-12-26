نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مساند musaned.com.sa لاستقدام العمالة المنزلية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع مساند لاستقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، يعد موقع مساند أحد الأنظمة الالكترونية التابعة لوزارة العمل السعودية، والذي قد تم إطلاقه عام 2014 بغرض تمكين المواطنين في المملكة العربية السعودية من استقدام العمالة المنزلية بطرق بسيطة وسهلة، ودون الحاجة إلى الإجراءات الشاقة التي كانت تتم في الماضي من أجل استقدام العمالة المنزلية، كما أنه يمكن الاستفادة من كافة خدمات مساند عن طريق تطبيق مساند والذي يتوافر لكافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد و IOS.

موقع مساند استقدام العمالة المنزلية

فمن خلال موقع مساند يمكن للمستخدم أن يقوم باستقدام العمالة المنزلية خلال دقائق معدودة، حيث قد ساعد موقع مساند في تسهيل االإجراءات من أجل استقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة بشكل إلكتروني بسيط، كما أن موقع مساند يحفظ حقوق كافة الأطراف خلال عملية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث يقوم بحفظ حقوق العمالة المنزلية، أو حتى المستقدمين للعمالة، وأيضاً حقوق مكاتب الاستقدام التي قد تم اعتمادها من مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية.

مساند استقدام العمالة المنزلية

وقد سهل موقع مساند الإجراءات على الراغبين في القيام باستقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة، حيث أن هذه العملية تتم من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة إلا أن الأمر يتوجب فقط التسجيل في موقع مساند من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها الموقع، كما أن عملية الاستقدام للعمالة المنزلية تتم من خلال عقد الاستقدام الالكتروني الموحد من أجل حفظ حقوق كافة الأطراف.

موقع مساند تسجيل الدخول

ومن أجل تسجيل الدخول في موقع مساند فكل ما عليكم هو إتباع الخطوات التالية، والتي نشرحها لكم بالترتيب:

القيام بزيارة موقع مساند من خلال الرابط:musaned.com.sa. الضغط على كلمة تسجيل الدخول. يتم تسجيل الدخول من خلال الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. الضغط على زر تسجيل الدخول.

موقع مساند استقدام العمالة المنزلية

وبعد أن تمت عملية تسجيل الدخول إلى موقع مساند بنجاح سيتم فتح صفحة يتم من خلالها التواصل مع مكاتب المالة المنزلية، واختيار نوع المهنة والبلد التي ترغب باستقدام العمالة المنزلية منها، ومن ثم القيام بإتمام عملية التعاقد مع مكتب الاستقدام من أجل التمكن من القيام باستقدام العمالة المنزلية.

طريقة التسجيل في موقع مساند لاستقدام العمالة

وفي حال الرغبة في التسجيل في موقع مساند لاستقدام العمالة من الخارج فكل ماعليكم هو القيام بإنشاء حساب جديد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول على موقع مساند الالكتروني. القيام بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد. سيتم ظهور صفحة جديد بها عدة بيانات مطلوبة منك مثل: الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، قم باختيار نوع الهوية الخاص بك ثم الضغط على زر التالي. سيقوم الموقع بطلب عدة من البيانات منك مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والاسم الأول واسم العائبة وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. بعد أن تقوم بتسجيل كافة البيانات بنجاح والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر التالي. سيقوم نظام موقع مساند بالتحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها بنجاح. سيتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي قمت بإدخاله في بيانات التسجيل تحتوي على كلمة المرور الخاصة بحسابك على موقع مساند. ومن ثم يمكن الاستفادة من كافة خدمات موقع مساند.

تفعيل حساب مساند

ومن أجل تفعيل الحساب الخاص بك على مساند من خلال فتح الرسالة التي يتم إرسالها لك على بريدك الالكتروني، وبها رابط تفعيل الحساب، كل ماعليك هو القيام بتفعيل الحساب عن طريق الضغط على الرابط المرسل لك في رسالة عبر بريدك الالكتروني من أجل تفعيل حسابك في موقع مساند.

رقم مساند

ومن أجل الاستفسار عن كافة مايتعلق ببرنامج مساند لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج والاستعلام عن حالة الطلب وغيرها من الأمور فكل ماعليكم هو القيام بالاتصال على رقم خدمة عملاء موقع مساند وهو 920002866 وسيتم الرد على كافة الاستفسارات.

كيف أحمل تطبيق مساند

ومن أجل تحميل تطبيق مساند الالكتروني على أجهزة الهاتف الجوال لديكم فقد وفر موقع مساند تطبيق مساند للهواتف الذكية من أجل الاستفادة من كافة خدمات تطبيق مساند، حيث يتوفر تطبيق مساند على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وأجهزة آيفون.

ويتوافر تطبيق مساند الالكتروني على متجر جوجل بلاي Google Play لكافة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وبالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام IOS التابعة لشركة آبل فيمكنكم تحميل تطبيق مساند عن طريق App Store والذي يوفر لكم تحميل تطبيق مساند على أجهزة آيفون.