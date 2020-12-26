نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف المكافأة الجامعية 1442.. شروط المكافأة الجديد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم صرف مكافأة الجامعات للطلاب شهريا من أجل تشجيعهم في الدراسة والتحصيل، وهي إحدى الوسائل التي من خلالها تقدم الدولة يد المساعدة للطلاب في معظم الجامعات التي تطبق هذا النظام بها، وهناك موعد محدد كل شهر يتم به تسليم المكافآت لمستحقيها في الجامعات المختلة، لذاك نعرض لك معلومات عن تلك المكافأة، موعد الحصول عليها وماهي الشروط للحصول على المكافأة.

موعد صرف المكافأة الجامعية

المكافأة الجامعية يتم صرفها شهرياً وتبدأ من اليوم السادس والعشرون حتى اليوم الثامن والعشرون، ويتم إيداع الأموال في المكافآت المستحقة لكل طالب على حدة في الحسابات البنكية الخاصة به، ويتم صرف الدفعة الخاصة بشهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر 2020 الموافق 12 من ربيع الأخر 1442، حيث تصرف المكافأة الجامعية في متظم الجامعات بالمملكة وأهمها “جامعة حائل، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن”.

قيمة المكافأة الجامعية

أما عن قيمة المكافأة الجامعية فهي أولاً تصرف لمدة أربع سنوات وتختلف قيمة المكافأة نفسها باختلاف الأقسام الجامعية المختلفة حيث يتم صرف مبلغ 900 ريال سعودي للدراسات العليا، و1000 ريال سعودي لطلبة الجامعات والفروع العلمية، و850 ريال سعودي لطلبة الجامعات للفروع الأدبية.

شروط الحصول على المكافأة الجامعية

هذا وأعلنت هيئة الجامعات عن عدد من الشروط التي حددتها الهيئات السعودية المختصة لتمكين حصول الطلاب على المكافأت الجامعية وتكون الشروط كما يلي: