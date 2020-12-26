نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي وعقاري في وقت واحد بدون كفيل او تحويل راتب من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي وقرض عقاري في وقت واحد بدون كفيل أو تحويل راتب من بنك البلاد، يقدم بنك البلاد الآن خدمة قرض شخصي وقرض عقاري في وقت واحد عن طريق التمويل العقاري المرن حتى يستطيع المقترض الاستفادة من التغير في القسط لأقصى استقطاع شهري وهو 65%، حيث يتم احتساب مبلغ التمويل العقاري بناءاً على الالتزامات القائمة على العميل وبنسبة استقطاع لا تتجاوز 65% من دخل الشهري للمقترض لجميع الالتزامات، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على مميزات وشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري المرن من بنك البلاد. مميزات القرض العقاري المرن من بنك البلاد متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية لبنك البلاد.

هامش ربح تنافسي وغير متغير طوال فترة سداد القرض.

فترة سداد مرنة حيث أنها تصل إلى 30 عام.

إمكانية الحصول على القرض بدون كفيل.

تصل نسبة الاستقطاعات إلى 65% من الراتب.

إمكانية التمويل بدون تحويل الراتب لعملاء البنوك والقطاعات المعتمدة لدى البنك.

السرعة في إنهاء جميع الإجراءات.

إمكانية التضامن مع الأقارب من الدرجة االأولى. شروط الحصول على القرض من بنك البلاد يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك البلاد.

يجب أن يكون عمر العميل اكبر من 20 سنه.

يجب أن لا يتجاوز عمر العميل 70 سنة عند آخر دفعة من الأقساط الشهرية.

يجب أن يكون العقار ضمن المخططات المعتمدة و داخل حدود النطاق االعمراني.

يجب تكون خدمة العميل لدى الجهة التي يعمل فيها أكثر من شهر واحد.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للمقترض لا يقل عن 3.000 ريال سعودي. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل من بنك البلاد حتى يتمكن العميل من إتمام طلبه في أسرع وقت يجب توفير الأوراق والمستندات التالية: بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة سجل الأسرة سارية الصلاحية.

صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

تعريف من جهة العمل على أن يتضمن المعلومات التالية: الراتب الشهري، تاريخ بداية الالتحاق بالعمل مع تاريخ نهاية عقد العمل، المنصب.

خطاب تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

تعبئة إقرار العميل بالتزاماته الشخصية.

تعبئه نموذج طلب تمويل عقاري.

صورة الهوية الوطنية لمالك العقار.

رسم كروكي توضيحي لموقع العقار.

صورة واضحة للصك العقاري.

صورة من رخصة البناء.

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