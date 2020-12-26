“المسند”: اليوم بداية الحالة المطرية السادسة للموسم الحالي.. وشدتها في هذا المثلث

بلادي – الرياض :

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، البروفيسور عبدالله المسند، إن اليوم (الجمعة) هو اليوم الأول من الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم.

وأوضح المسند أنه من المتوقع أن تحظى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل وتبوك والجوف والقصيم والحدود الشمالية بأمطار شتوية متفرقة، لافتاً إلى أن ذروة هذه الحالة وشدتها وغزارتها قد تكون في حدود مثلث المدينة وينبع ورابغ.

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وأشار إلى أنه المتوقع تكون الرياح نشطة قد تثير بعض الغبار خاصة الرياح الشرقية (رياح الصبا) على القطاع الغربي من المملكة، كما أن هناك كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية الباب الشمالي الشرقي.

وأبان أن الموجة الباردة الحالية تعتبر هي الأولى في هذا الموسم، مشيراً إلى أنها تعتبر ضعيفة إلى متوسطة الشدة.