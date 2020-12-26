“المرور” يطيح بشخص قاد مركبته بسرعة عالية ووثّق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، ضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو تظهر قيادته لمركبته بسرعة عالية في أحد الطرق بالطائف ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة أن دوريات المرور بمحافظة الطائف، تمكنت من ضبط المُخالف، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

وكان قائد المركبة قد قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.