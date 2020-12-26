وزير البيئة يدشن 4 مراكز للتمور لتقديم خدمات ما بعد الحصاد

بلادي – الرياض :
دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي 4 مراكز للتمور في ثلاث مدن رئيسية، تهدف لتقديم خدمات ما بعد الحصاد للمزارعين.
وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أن أبرز الخدمات التي تقدمها تلك المراكز الجديدة، تشمل عمليات، الفرز والتدريج والتغليف والتخزين المبرد والتسويق الإلكتروني، والتجهيز للتصدير.
وأوضح أن قرار تدشين تلك المراكز جاء بهدف إتاحة الفرصة للمزارع لتخزين التمور وبيعها في الوقت المناسب، مع تسهيل تجارة الجملة بين التجار، بالإضافة إلى المساهمة في تسويق التمور الحاصلة على علامة الجودة.
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