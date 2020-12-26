وزير البيئة يدشن 4 مراكز للتمور لتقديم خدمات ما بعد الحصاد

بلادي – الرياض :

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن ‏الفضلي 4 مراكز للتمور في ثلاث مدن رئيسية، تهدف لتقديم خدمات ما ‏بعد الحصاد للمزارعين.‏

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أن أبرز الخدمات ‏التي تقدمها تلك المراكز الجديدة، تشمل عمليات، الفرز والتدريج ‏والتغليف والتخزين المبرد والتسويق الإلكتروني، والتجهيز ‏للتصدير.‏

وأوضح أن قرار تدشين تلك المراكز جاء بهدف إتاحة الفرصة ‏للمزارع لتخزين التمور وبيعها في الوقت المناسب، مع تسهيل ‏تجارة الجملة بين التجار، بالإضافة إلى المساهمة في تسويق ‏التمور الحاصلة على علامة الجودة.‏