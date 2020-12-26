“أمن الدولة” يحيي ذكرى ضابط أمن استُشهد أثناء توجهه للعمل بمكة

بلادي – الرياض :

أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى أحد ضباط الأمن، استشهد أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله بمكة المكرمة.

وأبانت الرئاسة أن العميد مبارك فالح مخضار الصواط، من المديرية العامة للمباحث، استُشهد في مثل هذا اليوم من عام 1426 هـ، داعيةً له بالرحمة والمغفرة.

وأشارت إلى أن الفقيد أحد الأبطال الذين وقفوا في وجه الإرهاب، وقد جرى استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة في مكة المكرمة، أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله.