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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل دخول مساند وأسعار الاستقدام1442، تم الإعلان عن نظام مساند من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عام2014، لتقديم المساعدة والمساندة إلى المواطنين في استقدام العمالة المنزلية بطريقة أسهل من السابق عن طريق نظام مساند إلكتروني لتوفير الوقت، والتعامل مع مكاتب موثوق بها عن طريق وزارة العمل.

مساند للعمالة المنزلية1442، في حالة الرغبة في طلب عمالة منزلية ولضمان حقوق كل من الطرفين يجب ان يتم الأمر عن طريق اتباع بعض الخطوات التسجيل في نظام مساند لا استفادة من تلك الخدمة، والخدمات التي يوفرها نظام مساند سنوضح لكم اليوم عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في نظام مساند، أسعار الاستقدام في مساند.

خطوات التسجيل في مساند لا استقدام

لا استقدام عمالة منزلية عن طريق نظام مساند، والاستفادة من المميزات التي يوفرها مساند، فاهو يساهم برفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية لمعرفة المسؤلية، والحقوق، والواجبات تجاه الغير، وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف، حفظ الحقوق للعمالة المستقدمة من الخارج، استقدام العمالة دون التوجه إلى إي مكاتب خاصة، يساعد في التسهيل في استخراج رخصة أقامة بكل سهولة، يمكن الدخول وإنشاء حساب جديد على مساند عن طريق الخطوات الأتية.

الدخول على الرابط الرسمي لموقع مساند والضغط على أنشاء حساب جديد. يجب تحديد نوع الهوية الوطنية. استكمال البيانات من رقم الإقامة- الاسم الأول- اسم العائلة- التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري- والسنة- ورقم الجوال. بعد الانتهاء من أدخال البيانات والتأكد من صحة البيانات سيتم إرسال رمز تحقق بإرسال رسالة على الجوال سيتم الدخول على نظام مساند برقم السرى والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة بعد تفعيل عن طريق أدخال البريد إلكتروني الخاص والضغط على رسالة تفعيل.

أسعار الاستقدام في مساند1442

أسعار استقدام العمالة المنزلية، يوجد بها اختلاف نظرا لاختلاف الجنسية، وطبيعة العمل، والدولة، سنوضح أسعار الاستقدام وفقا لما موضح بنظام مساند.

سعر استقدام العمالة المنزلية من النساء يتراوح بين 7 آلاف وحتى 20 ألف ريال.

سعر استقدام العمالة المنزلية من الرجال يتراوح بين 400 وحتى 12 ألف ريال.

سعر استقدام السائق الخاص يتراوح بين 500 وحتى 15 ألف ريال.

سعر استقدام الطباخين قد يصل إلى 13 ألف ريال.

متوسط سعر استقدام الممرضات المنزلية يصل إلى 8500 ريال.

وفى حالة الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي 920002866 والتحدث مع ممثلي خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

تم توضيح خطوات التسجيل في نظام مساند وأسعار استقدام العمالة المنزلية 1442، لتيسر العمل على المقيمين.