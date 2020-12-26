نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتساب نهاية الخدمة ومعرفة قيمة المكافأة ومعرفة ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهاية الخدمة هي انتهاء فترة التعاقد بين العامل و صاحب العمل وعند انتهاء العامل من فترة عملة فانه يحق له الحصول علي مكافأة و خاصةً كبار السن من الموظفين و العمال في القطاع الخاص و الذين قد قاموا بخدمة الشركات أو المؤسسات التي يعمل بها لذا يحق له أن تضمن له الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها الحصول علي المكافأة حتي يستطيع مواجهه الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيش بها البلاد و أن يعيش حياة كريمة بعد أن أصبح غير قادر علي العمل بسبب تقدمه بالعمر لحين الحصول علي المعاش التقاعدي الخاص به كما يستحق أيضاً مكافأه نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها بالعمل .

احتساب نهاية الخدمة

و يمكنك من خلال هذا المقال معرفة طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر حسب قانون التقاعد الجديد، أما عن احتساب نهاية الخدمة فقد قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية من توفير حاسبة إلكترونية لحساب قيمة المكافئة المستحقة لكل من العامل و صاحب العمل و التي يمكن استخدامها عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الثقافة العمالية من هنا.

الضغط علي ” حاسبة مكافأة نهاية الخدمة” ، أو يمكنك الدخول بطريقة مباشرة من هنا.

العمل علي تحديد نوع العقد “غير محددة المدة -محدد المدة”.

تحديد سبب انتهاء العمل.

كتابة الراتب الخاص بك.

كتابة مدة سنوات الخدمة.

تحديد عدد أشهر الخدمة.

تحديد عدد أيام الخدمة.

ثم الضغط علي رمز( =).

و بعد الانتهاء من هذه الخطوات و الإجراءات سيتم عرض قيمة المكافأة التي يستحقها الموظف أو الموظفة ما دامت العلاقة التعاقدية قد انتهت دون حدوث مخالفة أو أي اعتداء حدث من قبل الموظف أثناء فترات العمل .

هل تحسب البدلات في نهاية الخدمة ؟

قبل التعرف علي هل يتم حساب البدلات أم لا؟ فيمكنك التعرف علي شروط التقاعد المبكر وأسباب الحرمان من المعاش التقاعدي عن طريق المقال، أم عن البدلات هناك العديد من تساؤلات التي يطرها الموظفين في المملكة العربية السعودية بشأن مكافأه نهاية التعاقد هل هي تحسب علي الراتب الأساسي أم علي الراتب الفعلي الذي يحصل علية الموظف أثناء فترة العمل و هل هو شامل علي البدلات و الحوافز و العلاوات و غيرها أم لا ؟..

و قد أجاب قانون العمل السعودي علي هذه التساؤلات بشكل واضح بأن العامل يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة بناءً علي الأجر الفعلي الذي يحصل علية شهرياً و يشمل البدلات والعلاوات والزيادات السنوية والمنح و الأرباح و المميزات العينية التي يقوم بتقديمها صاحب العمل.

حساب البدلات في نهاية الخدمة

يتم حساب البدلات إذا كانت ثابتة بشكل أساسا علي الراتب علي النحو التالي :

يتم حساب الراتب من بعد الخمس سنوات الأولي بهذا الشكل : الراتب الأساسي للعامل أو الموظف + بدل المواصلات +بدل السكن ويقسم المجموع علي 2 × عدد سنوات الخدمة = مقدار المكافأة التي يستحقها الموظف.

وفي حالة الخمس سنوات الأولي نعمل علي استخدام نفس الطريقة ولكن نقسم علي 2 لأن الموظف يستحق نصف المرتب فقط كما أنه لا يتم حساب أي بدلات أخري غير ثابتة مثل العمولات وإذا كان هناك بدلات أخري ثابتة ومستمرة علي المرتب طوال فترات العمل فإنه يتم حسابها في المكافأة إلا إذا كانت اللوائح الداخلية للشركة لا تسمح بذلك.

الحالات التي يستحق فيها الأفراد مكافأة نهاية الخدمة

إن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق طبيعي للعمال والموظفين وجد به سواء كان في القطاع الحكومي أو في شركات خاصة فالعامل عندما ينتهي العقد بينه وبين صاحب العمل لابد أن يدفع صاحب العمل المكافأة المقدرة له على حسب نظام قانون العمل بالمملكة و قانون الشركة أو المصلحة الحكومية التي يعمل بها، يتم ذلك سواء كانت المدة التي عمل بها العامل محددة أو غير محدد.

الحالات التي يستحق فيها العامل جزء من مقدار مكافأة نهاية الخدمة

تقديم العامل استقالته وكانت مدة خدمته سنتين أو أكثر ولم تتجاوز خمس سنوات ففي هذه الحالة يستحق العامل ثلث مقدار المكافأة فقط.

أن يقوم العامل بتقديم العامل استقالته وكانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات فهو في هذه الحالة يستحق ثلثي مقدار المكافأة.

موعد التقديم علي التقاعد المبكر للمعلمين عبر نظام فارس

وقد أشارت وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية علي أن التقديم علي إنهاء الخدمات سيتم خلال الفترة من 2/1442 /22 هجرية حتى وحتى 16 /5/ 1442 هجرية, وذلك عن طريق الدخول في نظام فارس الالكتروني وأشارت وزارة التعليم السعودي إلي انه يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الإجراءات التقاعد , كما أشارت الوزارة إلي انه لن يتم الموافقة علي قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

قد أشارت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية عن طريق موقعها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي علي تويتر أن في حالة إذا تم انتهاء العمل بين العامل و صاحب العمل فانه يجب علي صاب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خمس سنوات الأولي نصف شهر عن كل الخمس سنوات ، أما إذا استمر العامل اكثر من خمس سنوات فعلية دفع الراتب كامل عن طل شهر من سنوات العمل المتتالية.

وبهذا قد نكون عرضنا علي حضراتكم من خلال هذا المقال عن طريق موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة باحتساب نهاية الخدمة ومعرفة قيمة المكافآت وهل يتم حساب البدلات أم لا تحسب والحالات المستثناة من أخذ المكافأة كاملة.