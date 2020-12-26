“المرور” يوضح مجدداً طريقة وخطوات إسقاط المركبة القديمة من السجلات

بلادي – الرياض : أوضحت الإدارة العامة للمرور مجدداً الخطوات التي يجرى إتباعها لإسقاط المركبة القديمة من السجلات. وجاء توضيح “المرور” خلال رده على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن طريقة إسقاطه مركبة قديمة يمتلكها من سجلاته. وبّين المرور، أن إسقاط المركبة يشترط تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، إلى جانب إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

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