خطة بريطانية لطرح دواء جديد لمنع تطور فيروس “كورونا” لدى المصابين به

بلادي – الرياض :
يجري علماء في بريطانيا، تجارب على دواء جديد لعلاج المُصابين بفيروس “كورونا” المُستجد.
وتعمل على تطوير الدواء الجديد الذي يُرجح طرحه في شهر مارس أو أبريل المقبلين، شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، التي قامت أيضاً بتطوير لقاح مضاد لفيروس “كورونا”.
ويُساهم العلاج الجديد الذي يهدف إلى تطوير المناعة ضد المرض فوراً، في منع تطور الفيروس لدى الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة.
ويمكن تقديم الدواء للأشخاص الذين لديهم أفراد عائلة مصابون بفيروس “كورونا” ويعيشون معهم، وطلاب الجامعات الذين ينتشر العدوى بينهم.
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