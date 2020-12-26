أكثر من ١٠٠٠ مشارك بدورة الكرتون الالكتروني التعليمي الفني بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد

نفذت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء دورة الكرتون الالكتروني التعليمي لمدة ٣ ايام من ٦ الى ٨ جمادى الاول ١٤٤٢هـ وبواقع ٣ ساعات يوميًا .

حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من ١٠٠٠ متدرب ومتدربة من جميع مناطق المملكة والخليج، والوطن العربي، وذلك عن طريق القاعة الافتراضية الالكترونية، وبتنفيذ مشرفة اللجنة الفنانة التشكيلية الاستاذة سلمى الشيخ.

والتي افادت أن هذه الدورة تساعد المهتمين في مجال الفنون وكذلك المعلمين على إنشاء افلام كارتونية فنية وتعليمية هادفة بطرق سهلة ومحببة.

وقد تضمنت الدورة التعرف على برنامج الباوتون powtoon وطريقة الدخول عليه والتعرف على جميع ادواته والمشاهد والشرائح، والافلام الكارتونية المجانية، وطريقة انشاء فيلم كارتوني متحرك، وطرق النشر والتحميل المختلفة.

وأضافت الشيخ بأن هناك تفاعل مميز من جميع المشاركين بالدورة والتي سوف يتبعها دورات مماثله ومختلفة في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

وبدوره أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الأستاذ علي الغوينم بأن الجمعية سوف تقدم وفي الفترة المقبلة مجموعة منوعة من البرامج والانشطة الثقافية، والفنية المختلفة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية.