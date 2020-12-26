مع اكتمال الاستعدادات بميدان رماح 164 شوطًا تشعل سباقات الهجن بمهرجان المؤسس

دوت الخليج – متابعات

تنطلق صباح غدٍ الأحد سباقات الهجن ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز، وذلك في ميدان رماح للهجن، وتقام أشواط المسابقة يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر لمدة خمسة أيام بـ164 شوطًا، وبمشاركة قرابة 2000 مطية، من داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى جميع الدول الخليجية.

من جهته أعلن محمود بن سليمان البلوي رئيس اللجان في الاتحاد السعودي للهجن، عن اكتمال الاستعدادات للانطلاقة، موضِّحًا أنَّ الميدان يحتوي على ثلاثة مضامير بمسافات مختلفة وهي: 2 و5 و8 كلم، وقال: “فترة التسجيل للمشاركة بدأت منذ الإعلان الأوَّلي، وتستمر حتى قبل المشاركة بـ24 ساعة”.

وأوضح البلوي أنَّ المطايا التي ستفوز بالمراكز الأولى سيتم فحصها والكشف عليها، للتأكُّد من عدم استخدامها مواد محظورة تمنعها من المشاركة.

وأشار إلى أنَّ الشرائح التي يستخدمها نادي الهجن، تُعرض فيها كافة المعلومات والإنجازات للمطية، وتُعتبر كود تعريف لها، وحتى في حال نقل الملكية من مالك إلى آخر توجد كافة البيانات، مؤكِّدًا أنَّ الشريحة شرط أساس للمشاركة في السباق.

وستكون انطلاقة الأشواط التي حُدِّد لها 5 أيام خلال الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الحالي، بفئة “حقايق” مسافة 4 كلم، بعدد 46 شوطًا، ستلعب 26 منها في الفترة الصباحية، و20 شوطًا مسائية مقسَّمة 10 أشواط “مفتوح”، و10 أشواط “عام”.

ومن المتوقع أن تحظى سباقات الهجن منافسات متميزة من دول الإمارات والكويت والبحرين وعمان، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الحماس والتنافسية على أشواط السباقات.