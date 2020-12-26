نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام نور ، هو أحد الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، والذي تساعد الطلاب والمدرسين وأولياء الامور على التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية،من حيث المواد الدراسية ونتائج الطلاب النصف سنوية والسنوية، ونتائج الاختبارات لنجاح عملية التعليم في المملكة، فهو نظام يربط كافة المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التعليم من خلال بيانات متكاملة وواضحة، والنظام يساعد المعلم في رصد الدرجات آلياً، كي يسهل على الطلاب معرفة درجاتهم بكل سهولة ويستطيع اولياء الأمور معرفة مستوي أبناهم التعليمي، ومتابعة نتائجهم من مرحلة رياض أطفال وحتى المرحلة الثانوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على نظام نور وطرق التسجل فيه ومعرفة درجات الطلاب. طريقة الاستعلام عبر نظام نور على نتائج الطلاب برقم الهوية يمكنك التعرف على نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية:- الدخول على رابط نظام نور برقم الهوية. إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية في المكان المخصص. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له. ثم نقوم بالضغط على أيقونة التسجيل. الخدمات التي يقدمها النظام للمدرسين وأولياء الأمور يوجد الكثير من الخدمات التي يقدمها نظام نور وهى كما يلي:- يقوم بإرسال الدرجات إلى أولياء الأمور لمعرفة مستواهم التعليمي.

يسهل البرنامج على اولياء الأمور التسجيل لأطفالهم في رياض أطفال والمرحلة الابتدائية.

يستطيع المعلم من خلال النظام رصد درجات الطلاب.

يستطيع أولياء الأمور معرفة التزام أبناهم بالحضور من خلال النظام. طريقة الرصد الآلي للدرجات من خلال نظام نور يجب أتباع الخطوات الصحيحة حتى يستطيع المعلم رصد الدرجات بطريقة صحيحة وهى كما يلي:- الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة نور. قيام المعلم بالدخول على الأيقونة الخاصة بخدمة إدخال الدرجات. اختيار أيقونة الرصد الآلي للدرجات. القيام بتحميل النموذج الخاص برصد الدرجات بشكل آلي. بعد قيامنا بتحميل النموذج نقوم برصد الدرجات بالتسلسل الموجود على النظام، وبنفس الترتيب الذي توجد علية الأعمدة. يقوم المعلم برفع درجات الطلاب الموجود على شيت الدوال بالإكسيل على النظام. القيام بعملية نسخ جميع الدرجات ووضعها على النموذج الخاص بالرصد الآلي. إزالة جميع الأكواد الموجودة بالنموذج قبل النسخ والحفظ. الضغط على الأيقونة الخاصة بإدخال درجات الطلاب حتى تظهر بشكل منسق ومنظم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.