نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً الخاصة عن طريق أبشر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً الكثير من الأشخاص يبحثون عن شروط إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً وذلك من خلال منصة أبشر، حيث أن الإدارة أكدت من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أهمية هذه المبايعات للتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بالمشتري. تعرف على طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً مراحل تنفيذ خدمة إتمام مبايعة المركبات ع طريق أبشر يقوم البائع بإدخال حسابه الخاص في منصة أبشر، وذلك لكي يقوم بتحديد المركبة الذي يرغب في بيعها، وأيضاً على المشتري أن يقوم بتحديد مبلغ بيعها الذي اتفق عليه ومن خلال منصة أبشر أيضاً يتم إدخال بيانات المشتري أي تاريخ الميلاد ورقم الهوية ويتم إدخاله رقم حساب البنكي ومن اللازم أن يكون الحساب مسجل باسم المشتري. على المشتري أن يعطي مهلة زمنية لمدة ساعة لكي يدخل على منصة أبشر ليقبل أو يرفض طلب المبايعة وإذا تم أخذ هذه المهلة دون حدوث أي إجراء من خلال المشتري فعليه مباشرة بإلغاء تلك المبايعة، وإذا تم قبولها فيقوم بإدخال حسابه البنكي. إذا قبل المشتري عملية المبايعة فيتم تزايده من خلال رقم “حساب الخدمة البنكي”، كما على المشتري أن يعطي فترة زمنية تبلغ 3 أيام لكي يقوم الشاري بوضع ثمن المركبة في حسابه، وإذا لم يدع ثمن البيع في البنك فيقوي بإلغاء تلك عملية المبايعة على الفور. وفي حالة إلغاء عملية إتمام المبايعات سواء المشتري أو البائع فيقوم بإرسال رسالة على أحد الأرقام الموجودة في منصة أبشر، وأيضاً يقوم البائع بإعادة الثمن إلى المشتري. شروط إتمام مبايعة المركبات من اللازم أن يكون البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

أن يكون كلاهما سعوديين الجنسية.

ألا يزيد ثمن المركبة عن 80000 ريال سعودي وإلا يقل عن ثمن 10000 ريال سعودي.

من اللازم أن تكون المركبة سليمة وغير مطلوبة أو محجوزة من قبل.

ومن شروط إتمام مبايعة المركبات أيضاً أن يكون المركبة نوعها خصوصي.

أن يكون رخصة سير المركبة ساري.

لازم أن يكون تأمين المركبة ساري.

يجب سداد كافة الرسوم الحكومية.

أن لا يوجد أي مخالفات على المركبة أو حتى على المشتري.

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