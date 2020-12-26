نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442 من حساب ولي الأمر للنتائج والدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442 وطريقة الدخول من حساب ولي الأمر واستعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري في نتيجة الفصل الاول من العام الدراسي 1441-1442، هو اهم ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين في المملكة لمعرفة نتائج أبنائهم من الموقع الرسمي، بعد انتهاء اختبارات منصة مدرستي، حتى تعلن وزارة التعليم عن الرابط الرسمي لاستخراج شهادات الطلاب بالهوية الوطنية، والذي يختلف عن طريقة دخول نظام نور المركزي.

موعد نتائج الطلاب 1442

المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم قالت في تصريح رسمي أن شهادات الطلاب ستعلن من خلال نظام نور في نتائج الفصل الدراسي الأول 1442، لمراعاة حالة التباعد وعدم خروج الطلبة من منازلهم والتوجه للمدارس للحصول على الشهادات، ليتجنب الكل خطورة انتقال العدوى من الفيروس المنتشر في الوقت الحالي، وسيشهد موقع نور برقم الهوية ورمز التحقق ضغط كبير سيسبب صعوبة في الدول عليه، حتى يتم فتح الرابط المباشر بدون تسجيل ولا كلمة مرور.

رابط نظام نور برقم الهوية

أجرت وزارة التعليم في الأراضي الحجازية، اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي، بنظام التقييم عن بُعد، ووضعت الوزارة نظام للتقييم يساعد على حصول كل طالب على حقوقه كاملة، ومنذ يوم 5-5-1442، يقوم الطلاب بأداء الامتحانات، التي تم تقسيمها بعدد 5 أيام للابتدائية والمتوسط، و7 أيام للثانوية، وأكدت الوزارة انه لا يجب أن تتخطى الأيام 9 أيام، ورصدت الوزارة دخول آلاف الطلاب على المنصة مدرستي وإتمام اختباراتهم بكل لسهولة ويسر، وكانت الشكاوى محدودة نتيجة انقطاع الإنترنت أو توقف المنصة لبعض الوقت، كنتيجة لانقطاع الاتصال، وهناك حالات أخرى تؤدي الامتحان في اللجان المجهزة، وهم من لا يتوفر لديهم التكنولوجيا ووسائل الاتصال بالإنترنت، وأكدت الوزارة على أن يتم تطبيق كل وسائل الحماية والوقاية لهم، حتى يتم الحماية من فيروس كورونا.

الاستعلام عن النتائج من نظام نور سيكون متوفر عند انتهاء كل مرحلة من الاختبارات بالدخول على نظام نور ، وكتابة اسم المستخدم وهو رقم الهوية، وكلمة المرور، ولمن لم يتذكر تلك البيانات، يتم استعادتها بالسجل المدني من الموقع الرسمي لنظام نور، وستعلن المدارس التي تنتهي من الاختبارات عن توفر النتائج على منصة مدرستي كما هو متوفر على نظام نور.