نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى هيئة التعليم والتدريب للحصول على رخصة مزاولة المهنة بالمملكة العربية السعودية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تزايد صباح يوم السبت الموافق ميلادياً 26-12-2020 حول التسجيل فى هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك مع بدء الهيئة استقبال رغبات المتقدمين للحصول على رخصة مزاولة المهنة بواسطة مجموعة من الضوابط والشروط نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني.

التسجيل فى هيئة تقويم التعليم والتدريب

تم الإعلان في صباح هذا اليوم عن بدء تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في هيئة التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية وذلك وسط مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة التي يجب أن تتطابق مع عدد كبير من المعلمين الراغبين بالحصول على قيد داخل الهيئة للحصول على رخصة مزاولة المهنة فى شروط نتابعها و نستعرضها سوياً من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تطابق مع المتقدمين للحصول على رخصة مزاولة المهنة فى شروط جاءت على النحو التالي:-

لابد ان يكون تاريخ إصدار الرخصة فى خلال 3 اعوام من تاريخ تطبيق جميع معايير مزاولة المهنة

لابد ان يصل الحد الادنى المطلوب بالرخصة المهنية

لابد من حصول المعلم على 50 درجة كحد أدنى للتقديم على تلك الرخصة وذلك بالنسبة لرخصة ممارس

الحصول على الخبرة الكافية لمزاولة مهنة معلم لابد من حصول المتقدم على معدل لابد أن يتجاوز المعلم معدل 70 درجة

خطوات التسجيل فى هيئة تقويم التعليم والتدريب

يكون التسجيل فى هيئة تقويم التعليم والتدريب اون لاين من خلال موقع الهيئة الرسمي على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الان لعقد الاختبارات المقررة لطلاب فى الثالث والعشرين من يناير المقبل.