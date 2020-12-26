نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. والذي يعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية المتنوعة لجميع العاملين، سواء كان المدير، المعلم، الموظف، الإداري، العامل. بحيث يتمكن العاملين من الكوادر التعليمية من إنهاء الحصول على الخدمات إلكترونيا ومتابعة الطلب عبر موقع نظام فارس الالكتروني.

تعطل نظام فارس عن العمل لمدة ٣ أيام متواصلة تسبب في ظهور #تعطل نظام فارس ضمن الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. لتعمل وزارة التعليم السعودية خلال ساعات منذ ذلك على إطلاق رابط نظام فارس الجديد لتسهيل حصول الموظفين على الخدمات الالكترونية.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

بعد ساعات قليلة من إطلاق نظام فارس الجديد طالبت وزارة التعليم السعودية جميع المعلمين والمعلمات بضرورة الانتهاء من رفع الأنشطة التدريبية. كما حددت الوزارة موعدا أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ليتم الانتهاء كليا من رفع جميع الموظفين الدورات التدريبية الخاصة بهم.

تقدم منصة فارس العديد من الخدمات الالكترونية للموظفين والتي تتمثل في طلب الحصول على إجازة أو الاستعلام عن الراتب، العلاوات، البدلات. كما أن منصة نظام فارس تسمح للمدير برفع مباشرة لموظف بسبب إجازة، الحصول على بدل موظف، الإبلاغ عن غياب موظف.

تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية ١٤٤٢

يمكن تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الجديد ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية للموقع وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

كما يمكن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية للمرة الأولى من خلال التوجه إلى رابط نظام فارس للمرة الأولى ثم إدخال البيانات المطلوبة، والنقر على submit ومواصلة التسجيل.