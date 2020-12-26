نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المساعدة المقطوعة” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لعام 1442، وقد تزايدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على العديد من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي من جانب الآلاف من الأسر السعودية من أجل معرفة آخر أخبار الدفعة القادمة من المساعدة المقطوعة، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا لنقف معكم على آخر المستجدات الأخيرة بشأن برنامج المساعدة المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد أكثر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شهرة داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم مساعدات مالية مقطوعة بشكل سنوي لملايين المواطنين السعوديين من أجل تحسين مستواهم المعيشي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم، فتابعونا.
شروط المساعدة المقطوعة
كل برنامج تطلقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تضع له شروط لكل المتقدمين له، وقد وضعت الوزارة عدة شروط لكل المتقدمين إلى برنامج المساعدة المقطوعة والشروط كالتالي:
- أن يكون المواطن المتقدم سعودي ومتزوج من سعودية.
- ولا يقل عمره عن 35 عام.
- ولا يمتلك سجل تجاري.
- ولا يتقاضى راتب كبير.
موعد صرف المقطوعة
حتى هذه الساعات التي نكتب فيها المقال لم تتخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قراراً بتحديد موعد رسمي لنزول الدفعة القادمة من برنامج المساعدة المقطوعة، ولهذا سنواصل الكتابة عن المساعدة المقطوعة يومياً حتى نوافيكم باحدث الأخبار.
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