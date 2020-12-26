نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل اعرف موعد صرف المكافأة الشهرية الجامعية 1442 وشروط المكافأة الجديدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل اعرف موعد صرف المكافأة الشهرية الجامعية 1442 وشروط المكافأة الجديدة بالسعودية ، سوف نعرض عليكم زوار موقعنا موقع ثقفني الإخباري تفاصيل وأحداث موعد صرف المكافأة الجامعية الجديدة في خبر عاجل عبر مقالنا هذا لتشجيع الطلاب على التفوق والتحصيل الدراسي المتميز يعد من احدي الوسائل التنموية التي تقدمها الدولة لمد يد المساعدة للطلاب وهذا في معظم الجامعات حيث يوجد موعد محدد لصرف هذه المكافأة وهو كل شهر لذلك يتم تسليم المكافأة لمستحقيها سوف نقوم بعرض كل الاستفسارات عن تلك المكافأة وموعد صرفها وماهي الشروط للحصول عليها.

موعد صرف المكافأة الجامعية

تحدثنا في اعلي المقال أن المكافأة الجامعية يتم صرفها شهريا تبدأ من اليوم السادس والعشرون حتى اليوم الثامن والعشرون و يتم إيداع الأموال المستحقة للطلاب كل منه على حده في الحسابات البنكية الخاصة بهم حيث يتم صرف الدفعة الخاصة بشهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر 2020 الموافق 12 من ربيع الاخر 1442 ولذلك سوف يتم صرف المكافأة في معظم الجامعات في المملكة العربية السعودية ومن أوائل الجامعات جامعة حائل، جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، جامعه الملك فهد للبترول والمعادن.

قيمة المكافأة الجامعية الشهرية

لمعرفة قيمة المكافأة الجامعية أولا يتم صرفها لمده اربع سنوات حيث تختلف قيمه المكافأة باختلاف الأقسام الجامعية المختلفة من حيث:-

أولا:- المخصص للدراسات العليا يتم صرف مبلغ 900 ريال سعودي.

ثانيا:- المخصص لطلبة الجامعات والفروع العلمية 1000 ريال سعودي.

ثالثا:- المخصص لطلبة الجامعات لفروع الأدبي يتم صرف 850 ريال سعودي.

اهم الشروط المكافأة الجامعية

أعلنت الهيئة الجامعية بالسعودية عن اهم الشروط التي حددت و المخصصة لمساعدة الطلاب في الحصول على المكافأة الجامعية وهى كالاتي:-

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية من أبوين سعوديين المنشأ.

يجب أن يكون الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة دراسات عليا.

لا تصرف هذه المكافأة للطلاب الذين يعملون في جهة حكومية.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المكافأة من مستفيدي المنح الدراسية المقدمة من قبل الهيئة.

عرضنا عليكم زوار الموقع الكرام اهم التساؤلات التي تدور في ذهن كل من يبحث عن هذه المكافأة و اهم الشروط المطروحة من قبل الهيئة وموعد صرف المكافأة الجديدة بالسعودية و نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مضمون واضح وشامل عن مقالنا هذا وبمنتهى الشفافية والمصداقية وكل هذا مدرج تحت عنوان عاجل اعرف موعد صرف المكافأة الشهرية الجامعية 1442 وشروط المكافأة الجديدة بالسعودية.