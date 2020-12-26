نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المساعدة المقطوعة وماهي مؤهلات الأستحقاق وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل المساعدة المقطوعة ،المساعدة المقطوعة هو برنامج تمويلي يهدف إلى المساعدات المالية في المملكة العربية السعودية من لم ليس لهم مصدر رزق ثابت أو ضعيف وتحاملت عليه الكثير من الأعباء الحياتية التي ثقلت كاهله ولم يعد يتحمل مواجهة الكثير من الصعوبات وفرض الضرائب المستمرة، كما تهدف المقطوعة إلى تقديم الإعانات الـ مالية و مساعدة المواطنين المستحقين والمؤهلين لها لمعرفة تدبير الأمور وشراء ما يلزمهم من سلع ومواجهة غلاء المعيشة وأيضاً من أجل رفع مستوى المعيشة للعاطلين وكبار السن، كما تعتبر المقطوعة وخدمة الضمان الاجتماعي وجهان لعمل واحدة وهي مساعده مستفيدي المملكة، وفي خلال السطور التالية سنوضح معرفة متى تنزل المقطوعه للمستحقين ومتي يتم إيداع الـ مبالغ لـ الحالات المشمولة وأهم الشروط المستحقة والمؤهله لها.

ماهي مؤهلات الأستحقاق والشروط المساعدة للحصول عليها

أن يكون الـ مقدم سعودي المنشأ وزوجته سعودية. أن يكون مقيما بشكل دائم بالمملكة. أن لا يقل عمر المتقدم المستفيد عن 35 عام. أن يكون دخل المتقدم الأعزب ثلاثة الآف ريال ولا يزيد عن ذلك. أن يكون دخل المتقدم المتزوج 8600 ألف ريال ولا يزيد عن ذلك. لا يمتلك أصول أراضي زراعية وليس لديه أي سجلات تجارية.

متى تنزل المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وعلى المواطنين متابعة حالة الصرف وطلبهم من خلال موقع الوزارة الرسمي ومعرفة كافة التفاصيل والأخبار والبيانات التي تصدرها الوزارة يومياً لمعرفة كم باقي على صرف المقطوعة.

ماهي الأوراق المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية المستندات والملفات المطلوبة لسهولة الموافقة على الأستحقاق مع الشروط السابقة:

بطاقة الهوية الشخصية. سجل أسري إن وجد. ثبوت مكان الإقامة للمتقدم المستفيد كصورة عقد ملكية المنزل أو فاتورة كهرباء. إثبات دخل المتقدم.

كيفية التسجيل في المساعده المقطوعة

الدخول المباشر على رابط الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكترونية. عمل حساب جديد بالضغط على زر إنشاء حساب مستخدم جديد. كتابة كل البيانات الشخصية المتعلقة بالمُسجل كالأسم ورقم الهوية ورقم الجوال والعنوان أو تحديث الـ بيانات حتى لا يتم إلغاء أو إيقاف الخدمة. التأكد من صحة جميع البيانات قبل الضغط على التسجيل. سيتم إرسال رساله على رقم هاتف المُسجل بها رمز التحقق. يتم نسخ الرمز وإدخاله ثم الضغط على تأكيد. تعبئة البيانات الآخرى كالوظيفة والمؤهل والبريد. كتابة الرقم الحسابي الخاص بالمُسجل المستفيد ومراجعة الرقم جيداً.

ما هو رقم الاستعلام عن المقطوعة

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رقم خاص للمقطوعة لسهولة تلقي الأستفسارات والشكاوى و الدعم وعمل التظلمات للمستفيدين على الأرقام التالية: 800122277 وهو خاص بالدعم الفني و 19911 وهو رقم الخدمة المجانية الموحد للـ استعلام عن موعد ايداع الـ مقطوعة في حسابات المستفيدين.