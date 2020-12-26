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عمر شويل - جدة تسجيل كفايات المعلمين 1442 في السعودية وتعرف علي قيمة الرسوم ، لقد ازداد معدل البحث في السعودية عن كيفية التسجيل في كفايات المعلمين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن ما هو اختبار كفايات المعلمين و الرسوم المقدرة لأداء الاختبار.

تسجيل كفايات المعلمين 1442 في السعودية

يعتبر اختبار كفاية المعلمين من الاختبارات الهامة اللي تعمل علي تحسين مهارات المعلمين وزيادة جودة أداءهم . فيوجد الكثير من المعلمين في المملكة العربية السعودية . فهناك الكثير من المعلمين ينتظرون الإعلان اختبار كفايات المعلمين كن اجل تحسين مهاراتهم ولذا سوف نوضح لكم كيفية تسجيل كفايات المعلمين 1442 .

اختبار كفايات المعلمين

تشرف على هذا الاختبار هيئه تقويم التعليم والتدريب هو احد الاختبارات التي يتم من خلالها رفع أداء المعلمين وتحسين مهاراتهم المختلفة ،

حس يعتبر هذا الاختبار من اهم المتطلبات للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين ،وهو يتكون من جزأين جزء تربوي عام وجزء التخصصي الجزء التربوي يتم فيه اشتراك جميع المعلمين والجزء التخصصي يتناول مفهوم وبنية التخصص ،حاشيه طلعت 138 تخصهم في الهيئة للمعلمين وهذه الاختبارات تعتبر مهمه لكل من يشغله الوظائف التعليمية ويكون لها معايير مهمه وهى كالاتي :

الالتزام بالقيم الإسلامية وأخلاقيات المهنة و تعزيز الهوية السعودية في المملكة العربية السعودية .

تحسين المهني المستمر

التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع .

الإلمام في المهارات اللغوية والكميه.

المعرفة بالمتعلم وكيفيه تعلمه.

المعرفة بمحتوى التخصص وطرق التدريس.

المعرفة بطرق التدريس العامه.

التخطيط للتدريس وتنفيذه.

تهيئه بيانات التعلم التفاعلية والتي تدعم المتعلمين .

التقويم.

تسجيل كفايات المعلمين 1442في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئه تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل المعلمين الجدد الذي لديهم الرغبة في العمل في مجال التدريس بدء التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين وسوف يبدأ التسجيل اليوم الموافق 25 ديسمبر 2020 ويستمر حتى 27 ديسمبر 2020 كتسجيل مبكر ، أما بالنسبة للتسجيل لجميع الفئات الاختبار التخصصي يبدأ التسجيل المبكر في 28 ديسمبر 2020 ويستمر حتى 7 يناير 2021 .

تعرف على كيفيه التسجيل

لا يوجد صعوبة في التسجيل في اختبار كفايات المعلمين التي وفرتها هيئه تقويم التعليم والتدريب لجميع المعلمين الذين لديهم الرغبة في الحصول على تسجيل قياس المعلمين 1442 .

والذي يتم ب مجموعه من الخطوات وهذه الخطوات للتسجيل في الاختبار كالاتي .

اضغط على أيقونة التسجيل في الاختبار من الموقع الرسمي لاختبار كفايات

اعمل على الدخول إلى الحساب الخاص بك في القياس.

اختر الاختبارات المتوفرة.

اضغط على اختبارات كفايات المعلمين.

اختر الاختبارات المحسوبة.

اضغط المتابعة.

اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

اضغط على التالي.

اختر المقرر الخاص بالاختبار.

اختر الموعد المناسب لتقديم اختبار الرخصة المهنية.

اخطر الموعد المناسب لتقديم اختبار الرخصة المهنية.

اضغط على إرسال.

وبهذا يكون قد تم التسجيل في البرنامج بنجاح.

رسوم التقديم في الاختبار في المملكة

يعتبر من اهم اختبارات الهيئة حيث توفر لشاغلي وظائف التعليمية كيفية مزاوله مهنتهم بكل يسر سهوله في المؤسسات التعليمية المختلفة .

رسوم اختبار كفايات المعلمين من قسم إلى جزأين جزء عام وجزء تخصصي وهي كالاتي:

تكلفه الرخصة المهنية 300ريال منهم 100 ريال الاختبار الرخصة المهنية التربوي العام.

100 ريال أخري لاختبار الرخصة المهنية التخصصي.

وأخر 100 ريال لإصدار الرخصة المهنية أو تجديدها وترقيتها.