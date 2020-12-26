نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الزواج بنك التسليف 60 الف الشروط المطلوبة وطرق الاستعلام عن القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف قرض الزواج يعتبر من أهم القروض الممنوحة للشباب المقبل على الزواج لأول مرة، ويتم صرف القرض من بنك التنمية الاجتماعية وفق مجموعة من الشروط، والتي تختلف من موظف الحكومة للموظف في القطاع الخاص، كما أن قرض الزواج بنك التسليف 60 الف متاح الحصول عليه إلكترونيًا، فقد سعى بنك التسليف والادخار إلى التسهيل على المواطنين بتلك الخدمة، حتى يكونوا قادرين على الحصول على مبلغ قرض الزواج المتاح، وسوف نوفر لكم بنك التسليف قرض الزواج استعلام بالتفصيل، بالإضافة إلى شروط بنك التسليف الجديدة.

شروط بنك التسليف قرض الزواج

ألا يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على قرض الزواج أكثر من 70 عام، والكفيل لا يزيد عمره عن 55 عام.

ألا يكون دخل المتقدم أكثر من 12500 ريال سعودي في الشهر، كما أنه لا بد ألا يكون قد سبق له الزواج.

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد من تقديم عقد الزواج عند الحصول على القرض ولا بد أن يكون مصدق عليه رسميًا، ولا يمر عليه أكثر من عامين.

لا بد أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي، ويتم تقديم كشف حساب أيضًا لآخر ثلاثة أشهر في البنك.

شهادة تعريف بالراتب، ولا بد أن تكون مختومة من جهة العمل.

إجراءات قرض الزواج بنك التسليف 60 الف

إن كنت تريد الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، فيلزمك أن تقوم بتوفير متطلبات التقديم والتي تُقدم عبر بنك التسليف برقم الهوية وكلمة المرور وتتمثل في:

صورة من الهوية الوطنية والأصل من أجل المطابقة.

تقديم العنوان الوطني ورقم حساب الآيبان.

تقديم رقم الجوال الذي تم تسجيله في بوابة أبشر الإلكترونية.

تقديم رقم وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من المحاكم السعودية.

بنك التسليف قرض الزواج استعلام

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية منح قرض الزواج لمتقدمين، من أجل تخفيف الأعباء التي تواجه المقبلين على الزواج، ويمكن الاستعلام عن قروض بنك التسليف من خلال الدخول إلى موقع بنك التسليف والادخار الإلكترونية وتسجيل الدخول بكلمة المرور واسم المستخدم.

مدة قرض الزواج من بنك التسليف

القسط الشهري في قرض الزواج بنك التسليف 60 الف يبدأ من 300 ريال سعودي في حال كانت قيمة التمويل 18 ألف ريال، بينما في حالة الحصول على الحد الأقصى من التمويل وهو 60 ألف ريال فهنا لا بد من سداد ألف ريال سعودي شهريًا.