نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 1442 أفضل تمويل شخصي وللعملاء الموشكين على التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد أفضل تمويل شخصي يقدم المصرف الراجحي افضل تمويل شخصي ومتوافق تماما مع الشريعة، احلم الآن بكل ما تريد وسوف تجد مصرف الراجحي هو افضل طريق لكى تحقق حلمك إذا كنت موطنا أو حتى مقيم في 30 دقيقة فقط يمكن الحصول على تمويلك الشخصي عبر اجراءات سهلة وبسيطة جدا، حيث يسعى بنك الراجحي في مد فترة السداد حتى تصل إلى 60 شهرا.

التمويل الراجحي الجديد

إذا كنت تريد تمويل شخصي وميزانيتك الشخصية لا تسمح لو كنت تريد تجديد أثاث بيتك أو حتى تسديد أقساط أبنائك المدرسية أو الزوج فبكل بساطه فمصرف الراجحي يوفر لك على متطلباتك أيا كانت، حاسبة التمويل الشخصي حيث يتم حساب الذي سيصل لأقصى حد لسداد الشهرى وذلك بناء على مدة القياس التي تتراوح بين 60 شهر أي يعنى 5 سنوات بالريال السعودي اعرف خطوات حساب التمويل الشخصي:

أولا الدخول على موقع حاسبة التمويل الشخصي.

ثم اختار الجنسية إذا كنت سعودي أو وافد.

ثم اختار القطاع الوظيفي إذا كنت حكومي أو شبه حكومي أو قطاع خاص.

ثم قم باختيار القطاع الفرعي إذا كنت حكومي أو شبه حكومي أو عسكري.

ثم اكتب الراتب الشهرى أي يعنى المبلغ الذي تودعه جهة عملك شهريا في حسابك المصرفي.

ثم اكتب الأقساط الشهرية الحالية، أي يعنى أجمالي الأقساط المستحقة عن أي تمويلات شخصة.

ثم أخيرا الضغط على كلمة حساب.

تمويل للعملاء الموشكين على التقاعد

هذه التمويل يقدم للعملاء الموشكين على التقاعد مع التمويل الوطني المرن يمكن بكل سهولة الحصول على تمويل شخصي حتى لو بقى على تقاعدك اقل من 5 سنين، كل الذي يجب عليك فعله هو زيارة احد فروع مصرف الراجحي أو زيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة النموذج في دقيقة واحدة نموذج طلب التعبئة. ومن مميزات الخدمة:

هذا التمويل متوافق تماما مع الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل 8000 ريال سعودي.

والحد الأقصى للتمويل 2 مليون ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلى 5 سنوات.

يتم الموافقة على مبلغ التمويل فورا.

صرف يكون فوريا.

يوجد فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي.

يوجد اجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد أن يتقاعد العميل.

تمويلك حتى 10 مساءً

قدم الآن بطلب تمويلك من 9 صباحا واحصل علية 10 مساءا، سعى مصرف الراجحي في استمرار التحسن وتطوير خدماته التي يقدمها إلى عملاءه، وسوف يقدم باستطاعة عملاء المصرف التقديم بطلب التمويل، حيث يتم التنفيذ من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء ( من 9 صباحا حتى 5 مساء في جميع فروع مصرف الراجحي، ومن الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء في فروع صلة وصالات العرض الخاص بالمصرف الراجحي).