كيفية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442 وتقديم طلب إعفاء

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عمر شويل - جدة في إطار الخدمات التي يُقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، فإنه من الممكن الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442هـ، ومعرفة عدد وقيمة الدفعات المتبقية من القرض الذي استفاد منه المواطن أو المواطنة من ذوي الدخل المنخفض والمتعثرين في عملية الانتظام في الدفع، رغبة منهم في تقديم طلب إعفاء من هذا المصرف، الذي أتاحه لكثير من الحالات غير القادرة على السداد، سيما في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، التي تسببت في فقدان الكثير للوظائف والأعمال.

كيفية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442

ومن خلال السطور التالية، عبر موقعنا، نوضح كيفية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في معرفة باقي الدفع المستحقة عليهم في هذا المصرف الذي يقدم خدماته للجميع على مدى نحو نصف قرن، وذلك على النحو الآتي:

بداية، يجب الولوج إلى خدمة حسابي في موقع البنك على شبكة الإنترنت.

ثمّ ندخل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.

يلي ذلك إدخال كلمة السر، والنقر على أيقونة موافق.

وفي الخطوة التالية، نختار قروض المصرف المسجلة على العميل.

علينا بعد ذلك، اختيار القرض الذي نبحث عن الدفعات الخاصة به.

أخيرًا، النقر على القرض، لتظهر جميع التفاصيل.

طريقة تقديم طلب إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية

وفي حالة أراد العميل تقديم طلب إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية، فإن ذلك يجري بكل سهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات، على النحو الآتي:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت.

يلي ذلك، إدخال نوع القرض، ثم رقم الهوية الوطنية.

علينا بعد ذلك، إدخال الاسم بالكامل.

كما يجب إدخال رقم الحفيظة، ومصدرها.

وفي الخطوة التالية، يجب إدخال الشركاء في القرض.

ثمّ ندخل مكان القرض واسم مقدم الطلب.

أخيرًا، يجب إدخال رقم الهوية ورقم الجوال.

الأوراق المطلوبة لطلب إعفاء من القروض عبر الديوان الملكي

ومن أجل الحصول على إعفاء من القروض عبر الديوان الملكي، فإنه يجب تجهيز هذه الأوراق قبل تقديم الطلب:-