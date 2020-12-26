نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ويصل إلى مليون ونصف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين السعوديين عن طرق للتمويل خصيصا للمتقاعدين بقسط شهري منخفض يناسب راتبهم الشهري، وكان هناك عدد كبير من البنوك السعودية تقدم منتجات تمويلية للأفراد تتفرع إلى تمويل سيارة بالإيجار وتمويل شخصي وتمويل عقاري، ومن ضمن تلك البنوك البنك السعودي للاستثمار والذي يقدم تمويل للمتقاعدين بدون كفيل وبقسط شهري بسيط، وهناك أيضا مميزات وإجراءات ميسرة لراحة العملاء.

تمويل للمتقاعدين

يقدم بنك الاستثمار العربي تمويل للسعوديين متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما يمكنك إعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد النسبة التي اقر بها البنك، كما يمكن الحصول على تمول إضافي من البنك عند زيادة مرتبك الشهري، كما أنه في حالة الوفاة أو العجز بتقرير طبي يتم سقوط جميع الديون المستحقة، عند اكتمال باقي الأوراق والمستندات يمكنك في الحال الحصول على التمويل سريعا بدون انتظار، وصرفه بدون كفيل فهذا التمويل لا يشترط وجود كفيل.

الشروط والأوراق المطلوبة

من أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لطلب التمويل أن لا يقل العمر عن 38 عاما، مدة التمويل تستمر لمدة 5 سنوات على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة، هناك أيضا تمويلات شخصية ميسرة من خلال تمويل شخصي سريع لشركة الأمثل، واحصل على تمويل البنك السعودي في بادئ الأمر قم بملئ جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب تمويل للمتقاعدين، تكن صورة البطاقة سارية المفعول، تقديم خطاب تعريفي من المؤسسة العامة للتأمينات توضح الراتب الشخصي.

رابط طلب تمويل للمتقاعدين

تقدم بطلبك الآن واحصل على التمويل الشخصي للمتقاعدين بمبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال وقد يصل إلى مليون ونصف ريال بفترة سداد 5 سنوات، على أن يأخذ قسط شهري منخفض، رابط طلب تمويل للمتقاعدين حيث يتم الموافقة سريع على الطلب عند استيفاء ميع الأوراق والشروط، وستحصل على التمويل في أقرب وقت.

إعادة التمويل

يمنك إعادة التمويل بعد سداد 20% من قيمة القرض الأول، إعادة التمويل متاحة للسعوديين والمقيمين على حدًا سواء، مع العلم أن التمويل للمتقاعدين يشمل السعوديين فقط، وأن هناك تمويل للمقيمين يبدأ من 50 ألف ريال وقد يصل إلى 200 ألف ريال، واشترط أنه لا يقل الراتب الشهري للمقيمين عن 10 ألف ريال، وكالمميزات التي تميز بها تمويل المتقاعدين من فأنه يتم توفيرها للمقيمين والتمويل بدون كفيل.