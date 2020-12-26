حالة الطقس غداً الأحد: أمطار رعدية على 8 مناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة يوم غدٍ (الأحد).
وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل السواحل من تلك المناطق.
كما يتوقع أن تهطل الأمطار على أجزاء من مناطق القصيم، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2 درجة مئوية في رفحاء.
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