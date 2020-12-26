“متحدث الصحة” يستعرض مستجدات اللقاحات وتطورات تحور فيروس كورونا.. غداً

بلادي – الرياض : يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي يوم غد (الأحد) حول فيروس كورونا، مستجدات اللقاحات وآليات التسجيل. ويتناول المؤتمر أيضاً الأوضاع العالمية وتطورات تحور الفيروس، وخريطة الإصابات الأسبوعية، ومؤشرات ومنحنيات الإصابات والحالات الحرجة والوفيات. وسيرد المتحدث على أبرز الاستفسارات الشائعة عن الفيروس، والواردة في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

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