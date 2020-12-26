هذا موعد استقبال أول الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية

بلادي – الرياض :

يستعد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المنطقة الشرقية لاستقبال أول المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتم حاليا، وفقا لـ”الإخبارية”، تجهيز من 80 إلى 100 عيادة لاستقبال الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في مركز التطعيم بمدينة الدمام، بدءا من الاثنين المقبل.

كما يجري التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وجاهزية العيادات التي سوف تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح.

يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعددا من كبار المسؤولين تلقوا أمس الجرعة الأولى من لقاح كورونا.