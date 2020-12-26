مختص يكشف عن نتائج سلبية قد تحدث عند تناول المكملات الغذائية

بلادي – الرياض :
كشف المختص في الصيدلة الإكلينيكية، بندر البنيه، بعض النتائج السلبية التي يمكن أن تحدث عند تناول المكملات الغذائية.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية قد تضر بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن الجسم قد لا يتمكن من التخلص من بعض الفيتامينات، ولذلك يلجأ لتخزينها على شكل دهون في الكبد، وهو ما يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام.
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