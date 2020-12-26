“العدل” توضح شرطاً رئيسياً لإصدار الوكالة الإلكترونية

بلادي – الرياض :
رد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل على استفسار حول بعض شروط الوكالة الإلكترونية.
وأوضح أنه يُشترط أن يكون الموكِل سبق له أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد لإصدار وكالة إلكترونية.
يُذكر أن “العدل” تتيح للراغبين عمل وكالة عبر بوابتها الإلكترونية، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات عن الموكل والوكيل وبيانات الوكالة.
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