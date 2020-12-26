نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة 1442 عبر بوابة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة 1442 عبر بوابة أبشر الإلكترونية من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية والمقيمين هي الخطوات التي تساعدهم على تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية، حيث تهتم دائما الحكومة السعودية بتعديل أسعار الإقامة كل وقت، مع وضع العديد من الشروط الهامة، لهذا يهتم الكثير بمعرفة خطوات تجديد الاقامة للمقيمين 1442 عبر بوابة أبشر الالكتروني.

تجديد الاقامة للمقيمين بالمملكة

أعلنت قبل ذلك المملكة السعودية منذ وقتها قليل أنها قامت بتجديد رسوم الاقامة للمقيمين داخل المملكة السعودية وقامت بوضع العديد من القوانين الهامة لتجنب هروب المقيمين داخل البلاد من سداد الرسوم الإقامة، وبالتالي قامت بالتأكيد على أهمية دفع رسوم تجديد الاقامة لجميع المقيمين داخل البلاد، لهذا يهتم الكثير بمعرفة خطوات تجديد الاقامة للمقيمين بالمملكة السعودية بالتفصيل وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

يتم تجديد الاقامة للمقيمين داخل المملكة السعودية بعد دفع 650 ريال سعودي، أما في حالة تغيير المهنة يتم سداد 1100 ريال سعودي، أما في حالة دفع رسوم مولود جديد من خارج المملكه السعوديه يتم سداد 20.0 ريال سعودي.

قامت الحكومة السعودية بتحديد رسوم نقل الكفاله لأول مرة تصل إلى 200 ريال سعودي، أما في حالة المرة الثانية يتم دفع 400 ريال سعودي، وأخيراً في المرة الثالثة يتم دفع 600 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن تجديد الاقامة

سوف نعرض لكم من خلال الخطوات التالية خطوات تجديد الاقامة للمقيمين داخل المملكة السعودية وهى كالاتى،

في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى منصة ابشر الجوازات بعدها تسجيل الدخول ثم الضغط على تجديد الاقامة وتضيف رقم الاقامة، وبعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق وبعد ذلك سوف تلاحظ ظهور كافة البيانات التي تتعلق بالإقامة موعد التجديد وتاريخ الانتهاء بشكل تفصيلي.

تجديد اقامه من خلال الصراف الآلي

أولا يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخليه التابعة للمملكة السعودية وإضافة البيانات بشكل صحيح ثم تبدأ ب اضافة الرسوم المحدد من خلال البنك التابع له وبعد ذلك يتم الذهاب الى موقع وزارة الداخلية واضافة البيانات المطلوبة وتتأكد من كتابتها ثم تسجل بيانات الجواز وسوف تظهر لك بالموافقة على الشروط.