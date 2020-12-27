موسوعة إضاءة إطلالة سادسة

دوت الخليج – جدة :

أصدرت مجموعة النورس الثقافية كتابها الموسوعة إضاءة وهي الموسومة بأنها الأولى من نوعها في العالم العربي شارك فيه مبدعو الوطن كتراجم وسير مع استعراض نماذج من أعمالهم في خمس إصدارات خلت أما سادسها قام بجمعه وإعداده د. عبدالله عيسى البطيان بالتعاون مع مطبوعة النورس لعام ١٤٤١ هـ – ٢٠١٩ م

تصدر وجه الغلاف ملامح الأحساء النخلة والبحيرة والقصر مع بانوراما الواحة حيث ظهر على الغلاف عناوين إنجازات الأحساء منها :

مظهر تراث عالمي في اليونسكو، ضمن شبكة المدن الإبداعية في العالم، مشهد حضاري وتثافي متجدد، عاصمة السياحة العربية ٢٠١٩م، البلاد التي لا تتثاءب، واجهك المدن الخلاقة في العالم.

شارك فرسان وفارسات الموسوعة إضاءة حسب الترتيب الأبجدي هم :

١-أبرار الرمل.

٢-الباحث الشاعر /إبراهيم الحداد.

٣-المؤلفة أفراح المحسن.

٤-المهندسة المدنية الشيماء الشايب.

٥-الكاتبة أ. آمال الضويمر.

٦-الراوية أ. أمل الحربي.

٧-المستشارة الأسرية أمينة الحريب

٨- المرحوم الإعلامي الكاتب /جاسم الجاسم.

٩- الفنان أ. جميل البطيان

١٠-المدربة جميلة الأصمخ.

١١-الكاتبة جنان الحماد.

١٢-المؤلف حسين عبادي.

١٣-الكاتبة أ. حصة العتيبي.

١٤-القائدة حوراء العيسى.

١٥-الشاعرة خديجة السكيني.

١٦-المدربة أ. خلود البحراني.

١٧-الإعلامي الشاعر د. راشد القناص.

١٨-الإعلامية رحمة الخلف.

١٩-الكاتبة زهراء البندر.

٢٠-الكاتبة زهرة المزراق.

٢١-الإعلامي الشاعر د. عبداللطيف الوحيمد.

٢٢-عبدالله عيسى البطيان.

٢٣- الإعلامي أ. عبدالله الجاسم.

٢٤-المصور العالمي أ. عبدالله الشيخ.

٢٥-الأديب القاص أ. عبدالله النصر.

٢٦-رجل الأعمال الشاعر عبدالله بوصقير.

٢٧-الشاعر عبدالمحسن الضيف.

٢٨- الشبل علي الحميد.

٢٩-المؤلف باللغة الانجليدية أ. علي الرضا.

٣٠-المؤلف علي القريني.

٣١-المدربة غفران المحيسن.

٣٢-الناشطة الأدبية والمهتمة بعلوم القرآن مضاوي القويضي.

٣٣-المؤلف مقداد السعد.

٣٤-الإعلامي الشاعر أ. نبيل بن عاجان.

٣٥-الكاتبة نور الحميد.

٣٦-الناشط الأدبي هاني المؤمن.

٣٧-المؤلفة ولاء الناصر.

٣٨-أ. ياسين الناصر الحداد.

٣٩-الشاعر يحيى آل سويد.

الكتاب من القطع الأدبي اقترب من ٣٢٠ صفحة بغلاف جاذب يعطي الوجه الجميل عن إبداع المشاركين فيه وتنوع موادهم كمحتوى ضم ما بين الدفتين.