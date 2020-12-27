ميدان الفروسية بالأحساء يقيم حفلة العاشر

دوت الخليج : هاني الطويل – الأحساء

أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق العاشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، بحضور كريم من إدارة الميدان و الضيوف وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الأربع الأولى 1600 متر ومسافة الأشواط من الخامس الى الشوط الثامن 1400 متر،

جاءت نتائجها كما يلي :

– الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فاز بالمركز الأول الجواد ( نكال ) للمالك: عبدالرحمن الخراع و المدرب: ابراهيم بالطيور و الخيال: متعب المريبض في وقت قدره : 1:57:2، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- رتاب 3- الأزيز 4- شموخ بلادي ،

وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( جائل ) للمالك: سعيد المخيدر والمدرب: سعيد المخيدر و الخيال : طارق الحسن في وقت قدره : 1:58:14 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- تحبني 3- ينهاك 4- ركبان ،

وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الجواد ( توكلنا ) للمالك: اسحاق التركماني و المدرب: طاهر التركماني الخيال: طارق الحسن في وقت قدرة : 2:01:81، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- هارلي 3- وجدان 4- جميلة عبدالله ،

فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية من ( 1-3 ) فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الفرس ( لجة ) للمالك: سعيد الموسى و المدرب: ايمن الموسى والخيال: توفيق الخضير في وقت قدرة : 1:57:32 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- عناية الدايم 3- السبيداء 4- شبل اقناع ،

وأما الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الفرس ( الشرفاء ) ‏للمالك: ظافر الدوسري والمدرب: مطلق الودعاني والخيال: سليمان الحديبي في وقت قدره : 1:44:98 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- شماع 3- ضريبي 4- ردوني ،

وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فقد حقق المركز الأول ( الوري ) ‏للمالك: احمد القاضي و ‏المدرب: احمد البصري و الخيال: عبدالعزيز القاضي ‏في وقت قدره : 1:41:17، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- رعد الشمال 3- قطيفان 4- يبلغ ،

وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات الخيل العربية مواليد 2018 فقد كسب الجواد ( جريس جودة ) ‏للمالك: حسام الدامر و‏المدرب: حسام الدامر و ‏الخيال: سعيد عبدالرحمن في وقت قدرة : 1:57:45 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- فلاح شودة 3- أر شامل 4- مبارز الأصيل 5- شبر الأمجاد ،

فيما جاء كأس دعم ميدان الفروسية بالأحساء في الشوط الثامن إنتاج السعودية لجميع الخيل التي لم تربح عمر 4+ من نصيب الجواد ( عناية الجبار ) ‏للمالك: زايد السبيعي و‏المدرب: سعيد الموسى و‏الخيال: عبدالله الكريديس ‏في وقت قدره : 1:42:35 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2-شبل مدراك 3- يامين 4- مجاريه 5- طيش .