‎نيابة عن سمو ولي العهد .. سمو أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

دوت الخليج : ساره الثبيتي _مكة المكرمة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ، و أمين عام هيئة الفروسية الأستاذ عادل المزروع.

بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وعقب نهاية الشوط العاشر سلّم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد ” الزحزاح ” بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

ثم بدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال) وتمكن الجواد ” ماكينج ميراكلس” بالفوز بالمركز الأول لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي التهنئة للفائزين وما حققوه بكأس سمو ولي العهد – حفظه الله – منوها بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي الذي أبرز المنافسة اليوم في إنجاز مسجل.