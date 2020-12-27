أمي هي الحياة ….الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

الأم تضحية , فداء , صبر , دفاع حب عظيم لا مثيل له

‏كلّ القلوب يغيّرها الوقت، إلا قلبُ الأمّ جنّة دائمة

إذا حدثتني عن الحبّ والحنان أشرت لقلب أمي،

وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي

أمي هي الحياة بأكملها، أمي ثم لا أحد

رؤيةُ أمكَ سعيدة ، تكفيكَ لترى كُل مَعاني السَعادة التي لا تّزول

لا تُغضب أُمك ، لكي لا تخسرَ أجمل المعاني في حياتك

الآُم هيَ بئرُ السَعادَة الَذي لا ينشَف

الأُم ، هيَ الحُبُ الذي لا يغيب

أُمك ، هيَ الوحيدة التي سَتسأل عَنك ، عندما تَنسى نَفسك .

أُمك هي الحُضنُ الوحيد الذي يبقى لَك دائماً عندما يَخذلكَ الأخرين

وحدها أمك من تَنسى نَفسها من الدعاء ، لتدعو لَك

أمك هي الوحيدة التي تعلم متى تكون حزين أو سعيد وهي من شهدت كل هزائمك وانكساراتك وبذلت كل ما في وسعها من تضحيات لنجاحاتك

“وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ” – الآية الكريمة – معبرة جدا عن تضحية الأم فاللهم لا تحرم أمي الجنة فهي لم تحرمني شيئاً في الدنيا

اللهم أرزق أمي بركة في عمرها ، ونوراً في قلبها ، وعافية في جسدها