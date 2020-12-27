قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين في المملكة من بنك الراجحي

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عمر شويل - جدة قرض شخصى بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين في المملكة من بنك الراجحي، وقد وضع بنك الراجحي شروط للمقيمين حتيى يتمكونوا من الحصول على قروض من مصرف الراجحي، ويقدم مصرف الراجحي التمويلات المناسبة التى يحتاجها المقيمين بما يطابق الشريعية الاسلامية، ويقوم نشاط بنك الراجحي على أساس بيع سلع أو بيع أسهم للعميل بالتقسيط مع إمكانية حرية التصرف، ويمول مصرف الراجحي المقيم المقترض بمبلغ يصل إلي 30 ضعف المرتب للعاملين في القطاع العام، ويصل إلى 25 ضعف الراتب للعاملين في القطاع الخاص ويكون ذلك بدون وجود كفيل، كما يعطي مصرف الراجحي مدة تمويل تصل الى 8 سنوات للعاملين في القطاع العام و 7 سنوات للعاملين في القطاع الخاص .

شروط الحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي



وضع مصرف الراجحي مجموعة من القروض من اجل الحصول على قرض شخصى بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين فى السعودية، ومن ضمن هذة الشروط ما يلى :

أن يقدم المقترض كشف حساب بنكي عن آخر 3 شهور . علىك بإعتماد كشف الحساب من البنك الراجحي . يشترط تحويل الراتب على بنك الراجحي . أن يقوم المتقدم بتقديم الاوراق التي تتعلق بالعمل، والتى من ضمنها نوع الوظيفة، و قيمة الراتب، والدرجة الوظيفية، وجهة العمل . يجب ألا يقل الراتب للمتقدم عن 400 ريال سعودي في الشهر. يشترط الا تتجاوز نسبة الخصم من الراتب عن %33 من اجمالى الراتب . أن لا يتجاوز العمر للمتقدم عن 60 عاما عند سداد الدفعة الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك الراجحي



عند توجهك لمصرف الراجحي للحصول على قرض شخصى بالتقسيط بدون كفيل، يجب تقديم الأوراق التالية للحصول على القرض:

تقديم صورة من الإقامة و يجب أن تكون سارية .

يجب أن تتضمن المستندات الرمز البريدي الخاص بالمتقدم .

على المتقدم دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج الأوراق.

قم بتقديم فاتورة الكهرباء و فاتورة الماء من أجل إثبات السكن.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم مفردات الراتب، وبيان عن أخر 6 شهور سابقه.

يستطيع العميل بعد تقديم الضمانات المطلوبة الحصول على قرضه الخاص به من أي فرع تابع لبنك الراجحي .

يسمح للعميل الحصول على القرض بمجرد تقديم الإقرار بتحويل الراتب .

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يعمل علي توحيد جميع الالتزامات التي تخص العملاء، وذلك من خلال قسط شهري واحد، وأيضاً بما يتناسب مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما ان البنك اشترط أن تكون فترة العمل للعميل في القطاع العام 3 أشهر و في القطاع الخاص يجب أن تكون فترة العمل 6 أشهر.